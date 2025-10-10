Una vez validada por las instituciones correspondientes, permite que ANSES libere el 20% retenido de la AUH, que se paga en un solo desembolso anual.

El objetivo es asegurar que los niños y adolescentes del programa accedan a derechos básicos y, al mismo tiempo, brindar a las familias un refuerzo económico significativo.

Cuánto se cobra por la Libreta AUH 2024

Según informó ANSES, los montos correspondientes al pago de la libreta son:

$188.069,40 por menor en zona general.

$612.401,00 por hijo con discapacidad en zona general.

$244.491,60 por menor en zona austral.

$796.122,60 por hijo con discapacidad en zona austral.

El monto varía según el tipo de asignación y la zona de residencia, y se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular.

Cómo presentar la Libreta AUH online

tramites de anses.jpg AUH de ANSES: ya está disponible el formulario digital para cobrar un extra de $188.000

El trámite puede hacerse de forma 100% digital siguiendo estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dirigirse a Hijos > Libreta AUH .

Descargar el formulario si hay datos faltantes.

Completarlo, firmarlo y subir una foto nítida del documento .

Confirmar la carga: el sistema registra automáticamente la presentación.

También puede presentarse en papel, sin turno, en cualquier oficina de ANSES del país.

Fechas y plazos de presentación

La Libreta AUH 2024 podrá presentarse hasta el 31 de diciembre de 2025, según informó el organismo. Quienes realicen el trámite en los próximos meses recibirán el pago según el calendario vigente.

No hay límites de cupos ni restricciones por cantidad de hijos, pero el trámite debe hacerse dentro de los plazos establecidos. No presentarla implica perder el monto retenido y la suspensión temporal del beneficio.