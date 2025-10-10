En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

AUH de ANSES: ya está disponible el formulario digital para cobrar un extra de $188.000

ANSES recordó que las titulares de la AUH pueden recuperar el 20% retenido del año con un trámite digital obligatorio. Enterate cómo hacer la gestión online y cuándo se cobra el monto extra.

AUH de ANSES: ya está disponible el formulario digital para cobrar un extra de $188.000

AUH de ANSES: ya está disponible el formulario digital para cobrar un extra de $188.000

En octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volvió a recordar que las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden acceder a un pago único de hasta $188.000 si presentan la Libreta AUH 2024, el formulario que certifica la asistencia escolar y los controles de salud de los hijos e hijas beneficiarios.

Leé también ANSES confirmó los pagos de la AUH para octubre con aumento y tres bonos
ANSES dio a conocer cuáles serán los pagos que recibirán los beneficiarios de AUH en octubre (Foto: archivo).

El organismo indicó que esta presentación es condición indispensable para recibir el dinero retenido cada mes, correspondiente al 20% del beneficio anual. Además, destacó que el trámite se puede hacer de manera digital, gratuita y sin turno, directamente desde un celular o computadora.

En caso de no presentar la libreta, las titulares pierden el derecho a cobrar el monto acumulado y pueden sufrir la suspensión temporal del beneficio.

¿Cómo funciona la Libreta AUH 2024 de ANSES?

La Libreta AUH es un documento obligatorio que certifica el cumplimiento de los controles médicos, vacunación y escolaridad de los menores a cargo.

Una vez validada por las instituciones correspondientes, permite que ANSES libere el 20% retenido de la AUH, que se paga en un solo desembolso anual.

El objetivo es asegurar que los niños y adolescentes del programa accedan a derechos básicos y, al mismo tiempo, brindar a las familias un refuerzo económico significativo.

Cuánto se cobra por la Libreta AUH 2024

Según informó ANSES, los montos correspondientes al pago de la libreta son:

  • $188.069,40 por menor en zona general.

  • $612.401,00 por hijo con discapacidad en zona general.

  • $244.491,60 por menor en zona austral.

  • $796.122,60 por hijo con discapacidad en zona austral.

El monto varía según el tipo de asignación y la zona de residencia, y se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular.

Cómo presentar la Libreta AUH online

tramites de anses.jpg
AUH de ANSES: ya est&aacute; disponible el formulario digital para cobrar un extra de $188.000

AUH de ANSES: ya está disponible el formulario digital para cobrar un extra de $188.000

El trámite puede hacerse de forma 100% digital siguiendo estos pasos:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Dirigirse a Hijos > Libreta AUH.

  • Descargar el formulario si hay datos faltantes.

  • Completarlo, firmarlo y subir una foto nítida del documento.

  • Confirmar la carga: el sistema registra automáticamente la presentación.

También puede presentarse en papel, sin turno, en cualquier oficina de ANSES del país.

Fechas y plazos de presentación

La Libreta AUH 2024 podrá presentarse hasta el 31 de diciembre de 2025, según informó el organismo. Quienes realicen el trámite en los próximos meses recibirán el pago según el calendario vigente.

No hay límites de cupos ni restricciones por cantidad de hijos, pero el trámite debe hacerse dentro de los plazos establecidos. No presentarla implica perder el monto retenido y la suspensión temporal del beneficio.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH ANSES
Notas relacionadas
ANSES AUH octubre 2025: el trámite clave que para cobrar el extra $188.000
AUH: ANSES confirma los montos superan los $390.000 en octubre 2025
ANSES octubre 2025: cuánto se cobra por AUH, Plan 1000 Días y Tarjeta Alimentar

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar