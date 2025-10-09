En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
GRAN NOTICIA

AUH: ANSES confirma los montos superan los $390.000 en octubre 2025

La ANSES informó los montos actualizados de la Tarjeta Alimentar, la AUH y el Plan 1000 Días. Las familias con hijos pueden acceder a ingresos combinados que superan los $390.000 según la cantidad de beneficiarios registrados.

AUH: ANSES confirma los montos superan los $390.000 en octubre 2025

AUH: ANSES confirma los montos superan los $390.000 en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de las asignaciones familiares y universales vigentes desde octubre de 2025.

Leé también ANSES AUH octubre 2025: el trámite clave que para cobrar el extra $188.000
ANSES AUH octubre 2025: el trámite clave que para cobrar el extra $188.000

El aumento del 1,88% establecido por la Ley de Movilidad impacta directamente en los haberes de la AUH y los complementos del Plan 1000 Días.

Con esta actualización, una madre con tres hijos menores puede cobrar más de $390.000 mensuales al combinar los montos de la AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche del Plan 1000 Días.

Cuánto cobran las familias con AUH, Tarjeta Alimentar y Plan 1000 Días

Los nuevos montos establecidos por la ANSES para octubre de 2025 son:

  • AUH: $117.252 por hijo

  • Hijo con discapacidad: $381.791

  • Asignación por Embarazo: $117.252

  • Plan 1000 Días (Leche): $42.711 por hijo menor de 3 años

  • Tarjeta Alimentar: $52.250 (1 hijo), $81.936 (2 hijos), $108.062 (3 o más hijos)

Estos beneficios son acumulables y se acreditan de forma automática, sin necesidad de gestionar trámites adicionales.

Fechas de cobro de la AUH en octubre 2025

creditos anses jubilados .jpg
AUH: ANSES confirma los montos superan los $390.000 en octubre 2025

AUH: ANSES confirma los montos superan los $390.000 en octubre 2025

El calendario oficial de pagos de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo para octubre queda de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre

  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

  • DNI terminados en 3: 13 de octubre

  • DNI terminados en 4: 14 de octubre

  • DNI terminados en 5: 15 de octubre

  • DNI terminados en 6: 16 de octubre

  • DNI terminados en 7: 17 de octubre

  • DNI terminados en 8: 20 de octubre

  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Cómo acceder a los beneficios de ANSES en octubre 2025

Los titulares deben tener los datos familiares actualizados en la base de ANSES y cumplir los requisitos vigentes:

  • Ser titular de la AUH o Asignación por Embarazo.

  • Contar con hijos menores de 18 años o con discapacidad.

  • Presentar la Libreta AUH antes del 31 de diciembre de 2025.

El trámite puede hacerse en Mi ANSES, donde también se verifican los montos y fechas de cobro.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH ANSES octubre
Notas relacionadas
ANSES octubre 2025: cuánto se cobra por AUH, Plan 1000 Días y Tarjeta Alimentar
ANSES actualizó la AUH: confirman hasta más de $390.000 en octubre 2025
ANSES: quiénes podrán cobrar hasta $600.000 extra en octubre y cómo hacer el trámite

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar