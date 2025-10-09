La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de las asignaciones familiares y universales vigentes desde octubre de 2025.
La ANSES informó los montos actualizados de la Tarjeta Alimentar, la AUH y el Plan 1000 Días. Las familias con hijos pueden acceder a ingresos combinados que superan los $390.000 según la cantidad de beneficiarios registrados.
AUH: ANSES confirma los montos superan los $390.000 en octubre 2025
El aumento del 1,88% establecido por la Ley de Movilidad impacta directamente en los haberes de la AUH y los complementos del Plan 1000 Días.
Con esta actualización, una madre con tres hijos menores puede cobrar más de $390.000 mensuales al combinar los montos de la AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche del Plan 1000 Días.
Los nuevos montos establecidos por la ANSES para octubre de 2025 son:
AUH: $117.252 por hijo
Hijo con discapacidad: $381.791
Asignación por Embarazo: $117.252
Plan 1000 Días (Leche): $42.711 por hijo menor de 3 años
Tarjeta Alimentar: $52.250 (1 hijo), $81.936 (2 hijos), $108.062 (3 o más hijos)
Estos beneficios son acumulables y se acreditan de forma automática, sin necesidad de gestionar trámites adicionales.
El calendario oficial de pagos de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo para octubre queda de la siguiente manera:
DNI terminados en 0: 8 de octubre
DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
DNI terminados en 3: 13 de octubre
DNI terminados en 4: 14 de octubre
DNI terminados en 5: 15 de octubre
DNI terminados en 6: 16 de octubre
DNI terminados en 7: 17 de octubre
DNI terminados en 8: 20 de octubre
DNI terminados en 9: 21 de octubre
Los titulares deben tener los datos familiares actualizados en la base de ANSES y cumplir los requisitos vigentes:
Ser titular de la AUH o Asignación por Embarazo.
Contar con hijos menores de 18 años o con discapacidad.
Presentar la Libreta AUH antes del 31 de diciembre de 2025.
El trámite puede hacerse en Mi ANSES, donde también se verifican los montos y fechas de cobro.