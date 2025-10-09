AUH: $117.252 por hijo

Hijo con discapacidad: $381.791

Asignación por Embarazo: $117.252

Plan 1000 Días (Leche): $42.711 por hijo menor de 3 años

Tarjeta Alimentar: $52.250 (1 hijo), $81.936 (2 hijos), $108.062 (3 o más hijos)

Estos beneficios son acumulables y se acreditan de forma automática, sin necesidad de gestionar trámites adicionales.

Fechas de cobro de la AUH en octubre 2025

creditos anses jubilados .jpg AUH: ANSES confirma los montos superan los $390.000 en octubre 2025

El calendario oficial de pagos de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo para octubre queda de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Cómo acceder a los beneficios de ANSES en octubre 2025

Los titulares deben tener los datos familiares actualizados en la base de ANSES y cumplir los requisitos vigentes:

Ser titular de la AUH o Asignación por Embarazo .

Contar con hijos menores de 18 años o con discapacidad.

Presentar la Libreta AUH antes del 31 de diciembre de 2025.

El trámite puede hacerse en Mi ANSES, donde también se verifican los montos y fechas de cobro.