AUH con aumento y doble ayuda: el combo que dispara el ingreso en abril

Lo más importante es que ambos refuerzos se depositan automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH, sin necesidad de hacer trámites adicionales.

El cambio clave de abril: quiénes pueden cobrar el 100% sin retención

Una de las novedades más relevantes de este mes tiene que ver con la tradicional retención del 20% de la AUH.

Hasta ahora, ese porcentaje se retenía todos los meses y solo se liberaba con la presentación de la Libreta AUH. Sin embargo, ANSES comenzó a implementar un sistema de cruce automático de datos.

Esto implica que, en algunos casos, especialmente en familias con niños de hasta 4 años, el organismo podría validar de forma digital los controles de salud y vacunación.

Si se cumplen esos requisitos, el beneficiario podría empezar a cobrar el 100% del monto ($136.666) sin descuentos mensuales, lo que representa un alivio directo en el ingreso.

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Cuánto se cobra en abril: el desglose completo

El monto final que recibe cada familia varía según su situación. Para quienes todavía tienen la retención activa (en general, con hijos mayores de 4 años), el esquema queda así:

AUH mensual (80%): $109.332,80

$109.332,80 Complemento Leche: $51.547 (para menores de 3 años)

$51.547 (para menores de 3 años) Tarjeta Alimentar: $52.250 (1 hijo) $81.936 (2 hijos) $108.062 (3 o más hijos)



En estos casos, el ingreso total puede superar fácilmente los $160.000 o incluso los $200.000, dependiendo de la composición familiar.

Por otro lado, quienes accedan al cobro del 100% automático, recibirán directamente los $136.666, sin retenciones.

AUH por discapacidad

En el caso de la AUH por discapacidad, los montos son considerablemente más altos:

Monto total: $445.003

$445.003 Pago mensual (80%): $356.002,40

Este beneficio también puede complementarse con la Tarjeta Alimentar, según corresponda.

Calendario de pagos AUH abril 2026

El cronograma se mantiene organizado según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 10 de abril

10 de abril DNI terminados en 1: 13 de abril

13 de abril DNI terminados en 2: 14 de abril

14 de abril DNI terminados en 3: 15 de abril

15 de abril DNI terminados en 4: 16 de abril

16 de abril DNI terminados en 5: 17 de abril

17 de abril DNI terminados en 6: 20 de abril

20 de abril DNI terminados en 7: 21 de abril

21 de abril DNI terminados en 8: 22 de abril

22 de abril DNI terminados en 9: 23 de abril

Cómo saber si cobrás el 100% de la AUH

Para verificar si corresponde cobrar el monto completo sin retención, ANSES habilitó la consulta online:

Ingresar a Mi ANSES

Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Ir a la sección “Hijos”

Seleccionar “Mis asignaciones”

Allí se podrá ver el detalle de la liquidación de abril y confirmar si el pago se realiza con el 100% del beneficio o si todavía se mantiene el esquema con retención.