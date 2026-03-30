AUH con aumento y doble ayuda: el combo que dispara el ingreso en abril
Abril llega con mejoras para AUH: suba por inflación, doble beneficio y un nuevo sistema que elimina el descuento en algunos casos. Los detalles.
AUH con aumento y doble ayuda: el combo que dispara el ingreso en abril
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo esquema de pagos para abril de 2026 con una actualización en la Asignación Universal por Hijo (AUH). Con el incremento aplicado por movilidad, el haber bruto pasó a $136.666 por hijo, pero ese no es el único ingreso que recibirán las familias.
En este mes, millones de beneficiarios accederán a un doble refuerzo adicional, que puede llevar el ingreso total a superar ampliamente los $200.000 mensuales, dependiendo de la cantidad de hijos y la edad de cada uno.
El doble extra que potencia la AUH en abril
Más allá del aumento, el dato clave de abril es la combinación de dos beneficios que se acreditan junto con la AUH:
Tarjeta Alimentar, destinada a garantizar el acceso a la canasta básica
Complemento Leche del Plan de los 1000 Días
Este último tuvo una actualización reciente y alcanzó los $51.547, lo que representa un ingreso significativo para las familias con niños pequeños.
Lo más importante es que ambos refuerzos se depositan automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH, sin necesidad de hacer trámites adicionales.
El cambio clave de abril: quiénes pueden cobrar el 100% sin retención
Una de las novedades más relevantes de este mes tiene que ver con la tradicional retención del 20% de la AUH.
Hasta ahora, ese porcentaje se retenía todos los meses y solo se liberaba con la presentación de la Libreta AUH. Sin embargo, ANSES comenzó a implementar un sistema de cruce automático de datos.
Esto implica que, en algunos casos, especialmente en familias con niños de hasta 4 años, el organismo podría validar de forma digital los controles de salud y vacunación.
Si se cumplen esos requisitos, el beneficiario podría empezar a cobrar el 100% del monto ($136.666) sin descuentos mensuales, lo que representa un alivio directo en el ingreso.
Cuánto se cobra en abril: el desglose completo
El monto final que recibe cada familia varía según su situación. Para quienes todavía tienen la retención activa (en general, con hijos mayores de 4 años), el esquema queda así:
AUH mensual (80%): $109.332,80
Complemento Leche: $51.547 (para menores de 3 años)
Tarjeta Alimentar:
$52.250 (1 hijo)
$81.936 (2 hijos)
$108.062 (3 o más hijos)
En estos casos, el ingreso total puede superar fácilmente los $160.000 o incluso los $200.000, dependiendo de la composición familiar.
Por otro lado, quienes accedan al cobro del 100% automático, recibirán directamente los $136.666, sin retenciones.
AUH por discapacidad
En el caso de la AUH por discapacidad, los montos son considerablemente más altos:
Monto total: $445.003
Pago mensual (80%): $356.002,40
Este beneficio también puede complementarse con la Tarjeta Alimentar, según corresponda.
Calendario de pagos AUH abril 2026
El cronograma se mantiene organizado según la terminación del DNI:
DNI terminados en 0: 10 de abril
DNI terminados en 1: 13 de abril
DNI terminados en 2: 14 de abril
DNI terminados en 3: 15 de abril
DNI terminados en 4: 16 de abril
DNI terminados en 5: 17 de abril
DNI terminados en 6: 20 de abril
DNI terminados en 7: 21 de abril
DNI terminados en 8: 22 de abril
DNI terminados en 9: 23 de abril
Cómo saber si cobrás el 100% de la AUH
Para verificar si corresponde cobrar el monto completo sin retención, ANSES habilitó la consulta online:
Ingresar a Mi ANSES
Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social
Ir a la sección “Hijos”
Seleccionar “Mis asignaciones”
Allí se podrá ver el detalle de la liquidación de abril y confirmar si el pago se realiza con el 100% del beneficio o si todavía se mantiene el esquema con retención.