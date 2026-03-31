AUH con extras: el combo que dispara el ingreso en abril 2026

Este punto es clave: muchos beneficiarios ya los reciben sin saber que forman parte de un esquema combinado.

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en abril

La Tarjeta Alimentar mantiene los valores vigentes:

1 hijo: $52.250

$52.250 2 hijos: $81.936

$81.936 3 o más hijos: $108.062

Este monto busca garantizar el acceso a la canasta básica y no tuvo aumento en abril.

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Complemento Leche: el extra que pocos tienen en cuenta

El segundo refuerzo es el Complemento Leche, que forma parte del Plan de los 1000 Días.

En abril, este adicional asciende a:

$51.547 por hijo (hasta 3 años)

Este beneficio se acredita automáticamente a quienes cumplen con los requisitos, y puede marcar una diferencia importante en el ingreso mensual.

Cuánto podés cobrar en total con AUH en abril

El monto final varía según cada situación, pero en líneas generales:

AUH (80% mensual): $109.332,80

$109.332,80 Tarjeta Alimentar: hasta $108.062

hasta $108.062 Complemento Leche: $51.547

En algunos casos, el ingreso total por hijo puede superar los $200.000

AUH por discapacidad: cuánto se cobra

Para titulares con hijos con discapacidad, los valores son más altos:

Monto total: $445.003

$445.003 Pago mensual (80%): $356.002,40

Esto posiciona a esta prestación como una de las más elevadas dentro del sistema.

Cuándo cobrás AUH en abril 2026

ANSES ya confirmó el calendario de pagos:

DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

El dato clave que muchos no saben

Aunque los montos están definidos, el ingreso real depende de varios factores:

Edad del menor

Cantidad de hijos

Si corresponde o no el Complemento Leche

Retención del 20% de la AUH

Por eso, dos familias con AUH pueden cobrar montos muy diferentes en el mismo mes.

Un combo que cambia el ingreso mensual

La combinación de AUH + Tarjeta Alimentar + Complemento Leche convierte a abril en un mes donde los ingresos pueden ser mucho más altos de lo habitual.

Aun así, no todos acceden a todos los extras, por lo que es clave entender qué beneficios te corresponden.