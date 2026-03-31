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AUH con extras: el combo que dispara el ingreso en abril 2026

Con el aumento confirmado y la activación de dos adicionales clave, ANSES potencia los ingresos de la AUH en abril. Según cada caso, el monto final puede ser mucho más alto de lo esperado y genera nuevas cuentas entre los beneficiarios.

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Sin embargo, más allá del ajuste por movilidad, hay un dato que empieza a generar consultas: existen dos adicionales que se suman al cobro mensual y que pueden elevar significativamente el ingreso final.

Los dos extras de ANSES para AUH en abril 2026

El refuerzo económico para AUH se compone de dos beneficios clave:

  • Tarjeta Alimentar
  • Complemento Leche del Plan de los 1000 Días

Ambos se depositan automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la asignación, sin necesidad de hacer trámites.

Este punto es clave: muchos beneficiarios ya los reciben sin saber que forman parte de un esquema combinado.

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en abril

La Tarjeta Alimentar mantiene los valores vigentes:

  • 1 hijo: $52.250
  • 2 hijos: $81.936
  • 3 o más hijos: $108.062

Este monto busca garantizar el acceso a la canasta básica y no tuvo aumento en abril.

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Complemento Leche: el extra que pocos tienen en cuenta

El segundo refuerzo es el Complemento Leche, que forma parte del Plan de los 1000 Días.

  • En abril, este adicional asciende a:
  • $51.547 por hijo (hasta 3 años)
  • Este beneficio se acredita automáticamente a quienes cumplen con los requisitos, y puede marcar una diferencia importante en el ingreso mensual.

Cuánto podés cobrar en total con AUH en abril

El monto final varía según cada situación, pero en líneas generales:

  • AUH (80% mensual): $109.332,80
  • Tarjeta Alimentar: hasta $108.062
  • Complemento Leche: $51.547

En algunos casos, el ingreso total por hijo puede superar los $200.000

AUH por discapacidad: cuánto se cobra

Para titulares con hijos con discapacidad, los valores son más altos:

  • Monto total: $445.003
  • Pago mensual (80%): $356.002,40

Esto posiciona a esta prestación como una de las más elevadas dentro del sistema.

Cuándo cobrás AUH en abril 2026

ANSES ya confirmó el calendario de pagos:

  • DNI 0: 10 de abril
  • DNI 1: 13 de abril
  • DNI 2: 14 de abril
  • DNI 3: 15 de abril
  • DNI 4: 16 de abril
  • DNI 5: 17 de abril
  • DNI 6: 20 de abril
  • DNI 7: 21 de abril
  • DNI 8: 22 de abril
  • DNI 9: 23 de abril

El dato clave que muchos no saben

Aunque los montos están definidos, el ingreso real depende de varios factores:

  • Edad del menor
  • Cantidad de hijos
  • Si corresponde o no el Complemento Leche
  • Retención del 20% de la AUH
  • Por eso, dos familias con AUH pueden cobrar montos muy diferentes en el mismo mes.

Un combo que cambia el ingreso mensual

La combinación de AUH + Tarjeta Alimentar + Complemento Leche convierte a abril en un mes donde los ingresos pueden ser mucho más altos de lo habitual.

Aun así, no todos acceden a todos los extras, por lo que es clave entender qué beneficios te corresponden.

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