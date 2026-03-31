La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos de abril 2026 con una actualización en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que eleva el monto bruto a $136.666 por menor.
Con el aumento confirmado y la activación de dos adicionales clave, ANSES potencia los ingresos de la AUH en abril. Según cada caso, el monto final puede ser mucho más alto de lo esperado y genera nuevas cuentas entre los beneficiarios.
AUH con extras: el combo que dispara el ingreso en abril 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos de abril 2026 con una actualización en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que eleva el monto bruto a $136.666 por menor.
Sin embargo, más allá del ajuste por movilidad, hay un dato que empieza a generar consultas: existen dos adicionales que se suman al cobro mensual y que pueden elevar significativamente el ingreso final.
El refuerzo económico para AUH se compone de dos beneficios clave:
Ambos se depositan automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la asignación, sin necesidad de hacer trámites.
Este punto es clave: muchos beneficiarios ya los reciben sin saber que forman parte de un esquema combinado.
La Tarjeta Alimentar mantiene los valores vigentes:
Este monto busca garantizar el acceso a la canasta básica y no tuvo aumento en abril.
El segundo refuerzo es el Complemento Leche, que forma parte del Plan de los 1000 Días.
El monto final varía según cada situación, pero en líneas generales:
En algunos casos, el ingreso total por hijo puede superar los $200.000
Para titulares con hijos con discapacidad, los valores son más altos:
Esto posiciona a esta prestación como una de las más elevadas dentro del sistema.
ANSES ya confirmó el calendario de pagos:
Aunque los montos están definidos, el ingreso real depende de varios factores:
La combinación de AUH + Tarjeta Alimentar + Complemento Leche convierte a abril en un mes donde los ingresos pueden ser mucho más altos de lo habitual.
Aun así, no todos acceden a todos los extras, por lo que es clave entender qué beneficios te corresponden.