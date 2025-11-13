La llamativa reacción de Paula Robles cuando le preguntaron por el descomunal conflicto con Marcelo Tinelli

En el mismo ciclo, Angie Balbiani explicó el trasfondo de la publicación y reveló que todo estaría relacionado con la venta de una propiedad en Uruguay. “Es una casa de 11 millones de dólares. Paula tiene que firmar porque la casa es de ambos”, señaló Pampito, a lo que su compañera sumó: “La llave de la casa se entrega el 15 y se paga el 17. Ella tiene que estar presente, pero lo que no se sabe es si a ella le corresponde o no dinero de esta transacción”.

Aparentemente, debido a los acuerdos de divorcio del pasado, a Robles no le correspondería dinero de esta venta y Tinelli apuntaría a saldar varias deudas con esos dólares. “Por ahí de acá se desprende el odio en el posteo de Paula”, acotó Angie Balbiani.

¿Soledad Aquino destrozó a Paula Robles?

Fiel a su estilo directo y sin filtros, Soledad Aquino habló con total sinceridad en una nota con La mañana con Moria (El Trece) sobre el presente de Marcelo Tinelli, cómo lo atraviesan sus hijas Micaela y Candelaria, y recordó con humor y un toque de picardía el pasado que compartieron. En la charla también se refirió a su vínculo con Paula Robles, una de las exparejas del conductor, marcando ciertas diferencias con otras mujeres que pasaron por su vida.

“Lo vi triste, lo vi con los ojos llorosos y no me gusta verlo así. Me da pena. Lo quiero tanto...”, confesó Soledad, visiblemente conmovida al hablar de Tinelli. Luego contó cómo acompañó a sus hijas durante los momentos más difíciles: “Como madre, las contengo. Las vi a todas mal. Me calenté. Cuando ves mal a tus chicos, saltás como una leona”.

Con la misma franqueza, Aquino habló del vínculo de Marcelo con Paula Robles, aunque aclaró que nunca tuvieron demasiada cercanía: “A Paula no la conozco tanto. Tampoco me meto en los problemas de Marcelo. Creo mucho en las energías”. Y agregó: “Yo con Guille hablo de cosas de mujer y con Paula Robles no se ha dado, no sé por qué, no se ha dado, viste”. En ese momento, Moria Casán, filosa como siempre, intervino con humor: “Claro, bueno, fue la mina que te sacó el chongo”. Sin perder la sonrisa, Soledad respondió divertida: “Guacha, qué guacha sos”, mientras Moria remató entre carcajadas: “Y no, yo no fui guacha, fue guacha ella… pero divina, modosita, bailarina, se quedó con el caballero”.

Entre risas, Aquino continuó con su desparpajo habitual: “No me hagan reír, que se empieza a reír el loro. Tengo el loro acá, cuando me escucha reírse, empieza a reírse como yo. La palabra goma la inventé yo. Todas esas palabras las inventaba yo, pues muy jodona”. Luego, se sinceró sobre los motivos de su separación: “Yo me separé muy enamorada. Marcelo vivía prácticamente en el canal, yo criaba hijas, era muy celosa, era torturante, insoportable”.

Más tranquila, reflexionó sobre su presente sentimental y su independencia: “No me quise volver a juntar. Estoy como mis amigas, con cama afuera. Nunca pensé en volver con Marcelo”. Finalmente, recordó con ternura los años compartidos: “Mis hijas amaban La Boyita. Todos la amaban. Hasta yo fui de vacaciones ahí. Éramos unos niños”.

A pesar del paso del tiempo, Soledad Aquino dejó en claro que el cariño hacia Marcelo y la unión familiar permanecen intactos: “Acepté la realidad y listo. Después tuvo hijos divinos, formó su familia, tuvo a Fran. Yo al toque me puse de novia... Pero a Marcelo lo quiero tanto, y me da pena verlo triste”.