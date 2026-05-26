Esteban Mirol destrozó a Germán Martitegui por MasterChef Celebrity: "Maleducado"

El periodista Esteban Mirol fue contundente a la hora de recordar la convivencia con el cocinero Germán Martitegui en el programa MasterChef Celebrity.

26 may 2026, 15:30
Esteban Mirol destrozó a Germán Martitegui por MasterChef Celebrity: "Maleducado"

Si bien MasterChef Celebrity (Telefe) terminó hace ya varias semanas, el reality que conduce Wanda Nara sigue dando que hablar. Esta vez fue un ex participante quien recordó su mala experiencia al compartir el ámbito laboral con Germán Martitegui, uno de los cocineros que integran el jurado.

Fue durante el móvil para el programa SQP (América Tv) donde Nicolás Peralta primero recordó tras coincidir el mismo estudio de televisión con el chef.

"Él vino varias veces al diván de Vero Lozano y nunca fue de saludar al equipo, entra, se sienta, hace la entrevista y se va". dijo el panelista. A lo que Mirol reaccionó: "Eso no es ser serio, es maleducado".

Y luego el periodista compartió lo que vivió con Germán Martitegui durante las grabaciones: “La experiencia es mala, pero no solo conmigo. Yo he visto los arranques, las reacciones, las comunicaciones que tiene con los demás. Ojo, que por acá (señala la cucaracha) se reciben instrucciones”.

"No te creas que los tres jurados están diciendo lo que están diciendo porque se les ocurre a ellos porque la verdad que dicen algunos disparates tremendos", añadió firme.

Y recordó de manera puntual: “Yo me acuerdo con una salsa que hice. Donato dice: ‘Mmm’, viste como hacen todos los chefs. Y después Martitegui dice: ‘No, esto es un asco’. Entonces, ni entre ellos se ponían de acuerdo”.

"Conmigo solo no se pasó un límite, con otros también. Lo que pasa es que yo ya estoy hecho en los medios y estoy en casa escribiendo libro, en otra cosa", siguió Esteban Mirol picante contra el jurado.

"Detrás de cámara es intratable, es un maleducado. Yo no sé que estaba haciendo en el pasillo, pasa por al lado y ni te saluad, con una cara de cu.. Te mira y se cree que es Cristiano Ronaldo. Se comió el papel, si no está en MasterChef, ojo que Martitegui pasa al ostracismo total", concluyó el periodista.

La dura crítica de Esteban Mirol a Wanda Nara

Esteban Mirol recordó su paso por MasterChef Celebrity y además de cuestionar las actitudes de Germán Martitegui no dudó en lanzar duras críticas hacia Wanda Nara, conductora del ciclo gastronómico que fue elegida como mejor conductora en los Premios Martín Fierro 2026.

"Chicos, entiendan esto: Wanda Nara es la peor conductora de televisión, pero es la mejor productora de televisión. ¿Quién produce Masterchef?", disparó sin filtros el periodista.

Majo Martino intervino rápidamente para remarcar la paradoja: "Totalmente de acuerdo, pero ganó el Martín Fierro como Mejor conductora".

Lejos de retractarse, Esteban Mirol profundizó en su postura: "Le tendrían que haber dado como Mejor productora, se equivocaron, muchachos. Wanda es productora, ella armó".

Y cerró: "Ella sabía que venía Maxi (López), para qué venía, que después iban a hacer la novela, que van a hacer lo otro. Por eso jamás lo iban a echar, por más que Maxi hiciera la peor milanesa del mundo".

Germán Martitegui Esteban Mirol MasterChef Celebrity

