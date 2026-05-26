Esteban Mirol destrozó a Germán Martitegui por MasterChef Celebrity: "Maleducado"

"No te creas que los tres jurados están diciendo lo que están diciendo porque se les ocurre a ellos porque la verdad que dicen algunos disparates tremendos", añadió firme.
Y recordó de manera puntual: “Yo me acuerdo con una salsa que hice. Donato dice: ‘Mmm’, viste como hacen todos los chefs. Y después Martitegui dice: ‘No, esto es un asco’. Entonces, ni entre ellos se ponían de acuerdo”.
"Conmigo solo no se pasó un límite, con otros también. Lo que pasa es que yo ya estoy hecho en los medios y estoy en casa escribiendo libro, en otra cosa", siguió Esteban Mirol picante contra el jurado.
"Detrás de cámara es intratable, es un maleducado. Yo no sé que estaba haciendo en el pasillo, pasa por al lado y ni te saluad, con una cara de cu.. Te mira y se cree que es Cristiano Ronaldo. Se comió el papel, si no está en MasterChef, ojo que Martitegui pasa al ostracismo total", concluyó el periodista.
La dura crítica de Esteban Mirol a Wanda Nara
Esteban Mirol recordó su paso por MasterChef Celebrity y además de cuestionar las actitudes de Germán Martitegui no dudó en lanzar duras críticas hacia Wanda Nara, conductora del ciclo gastronómico que fue elegida como mejor conductora en los Premios Martín Fierro 2026.
"Chicos, entiendan esto: Wanda Nara es la peor conductora de televisión, pero es la mejor productora de televisión. ¿Quién produce Masterchef?", disparó sin filtros el periodista.
Majo Martino intervino rápidamente para remarcar la paradoja: "Totalmente de acuerdo, pero ganó el Martín Fierro como Mejor conductora".
Lejos de retractarse, Esteban Mirol profundizó en su postura: "Le tendrían que haber dado como Mejor productora, se equivocaron, muchachos. Wanda es productora, ella armó".
Y cerró: "Ella sabía que venía Maxi (López), para qué venía, que después iban a hacer la novela, que van a hacer lo otro. Por eso jamás lo iban a echar, por más que Maxi hiciera la peor milanesa del mundo".