Lolo Poggio se refirió a su foto íntima con Nazareno tras salir de Gran Hermano: "La gente no..."

Embed

Por otro lado, la ex participante también se refirió a su salida del programa y al malestar que le dejó la gala de repechaje. “La noche del repechaje fue increíble, se vivieron muchas cosas y altibajos de emociones, fue muy intensa”, recordó, señalando además que intuía el desenlace. “Me esperaba la negativa para entrar a la casa. Estuve solo una semanita afuera y no tuve tiempo de reconectar y hacer campaña”, explicó.

A pesar de esa frustración, Lolo Poggio aseguró que mantiene intacta la ilusión de volver a competir: “Nunca pierdo la esperanza de volver a ingresar en otro repechaje”. En paralelo, también analizó algunos conflictos que se dieron durante las galas, como el enfrentamiento entre Mavinga y Carmiña, al que describió como impactante y cargado de tensión.

Finalmente, la hermana de Juli Poggio también opinó sobre la interna entre Titi y Charlotte Caniggia, y realizó una autocrítica sobre su paso por el reality, reconociendo que podría haber mostrado más su juego.

IG Lolo Poggio y Nazareno Pompei lavándose los dientes juntos

Cuál fue el verdadero motivo detrás de la eliminación de Lolo Poggio de Gran Hermano en la "placa planta"

Cuando estaban a punto de cumplirse los primeros tres meses desde el inicio de Gran Hermano Generación Dorada, la eliminación de Lolo Poggio tomó por sorpresa a buena parte de los seguidores del reality de Telefe. La influencer terminó afuera del juego tras caer en la polémica “placa planta”, una dinámica que volvió a utilizarse por segunda vez y que volvió a generro discusión tanto en la casa como entre el público.

Ya fuera del programa, la exparticipante se presentó en El Debate, donde repasó su experiencia dentro del reality e intentó darle sentido a la decisión del voto telefónico. En ese contexto, Santiago del Moro quiso profundizar en su percepción y le consultó de manera directa qué creía que había determinado su salida.

“No sé, Santi. Que mis compañeros digan que mi ausencia se siente, eso habla un poco de cómo me percibían adentro. Siempre que alguien me vino a confrontar, me planté. Nunca permití que me pasen por encima. Tal vez tengo una forma de discutir más pasiva, quizás no grito tanto...”, explicó Lolo Poggio, buscando reconstruir su paso por la convivencia y su forma de relacionarse dentro del juego.

Aun así, el análisis de la joven no terminó de convencer al conductor, que intervino rápidamente para abrir otra línea de discusión con el panel. “No fue por eso, Lolo. Explicale, Laura”, lanzó Santiago del Moro, dando paso a la palabra de Laura Ubfal, quien planteó una lectura más tajante sobre la eliminación.

“Había un hate afuera, nada más”, sostuvo la periodista, señalando que el rechazo del público habría sido determinante en el desenlace de la votación.

Embed

Sin embargo, esa postura fue cuestionada por Ceferino Reato, que intervino para marcar una diferencia en el análisis. “Esa es una explicación parcial”, afirmó, dejando en claro que, desde su perspectiva, no se trataba del único factor que explicaba la salida.

Lejos de retractarse, Laura Ubfal mantuvo su posición y respondió de forma firme. “Es la realidad”, replicó. En ese momento, Ceferino Reato volvió a intervenir y agregó: “No, si a la hermana la gente la quiere un montón”.

Más tarde, Laura Ubfal profundizó su mirada sobre el origen de las críticas que, según ella, influyeron desde el comienzo del juego. “Desde el primer día se dijo que estaba acomodada y se hablaba de Julieta”, sostuvo, apuntando a las comparaciones y cuestionamientos que circularon en redes.

Finalmente, Lolo Poggio defendió su forma de jugar y remarcó que su intención nunca fue construir un personaje dentro del reality. “Yo fui a ser yo. No puedo fingir algo que no soy. Cuando me preguntaron qué iba a hacer, yo les dije que iba a mostrar lo que soy yo. No soy una persona que va a estar buscando el conflicto por gusto”, cerró.