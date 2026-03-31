AUH y Tarjeta ALIMENTAR: el total que podés cobrar en abril 2026 con el AUMENTO

Familias con un hijo: $52.250

$52.250 Familias con dos hijos: $81.936

$81.936 Familias con tres o más hijos: $108.062

Estos valores se mantienen sin cambios desde mayo de 2024, lo que marca una fuerte pérdida frente a la inflación acumulada en alimentos durante ese período.

El beneficio alcanza actualmente a más de 2,3 millones de personas y tiene como objetivo principal garantizar el acceso a productos básicos de alimentación.

Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar

La Prestación Alimentar está dirigida a:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

Personas que cobran la AUE

Titulares de PNC para madres de 7 hijos

Además, el programa contempla a niños desde los 3 meses de edad, ampliando la cobertura en los sectores más vulnerables.

Un dato clave es que no hace falta realizar ningún trámite: el pago se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la asignación.

ANSES_Desempleo

Por qué no aumenta la Tarjeta Alimentar

Si bien el Gobierno publicó el Decreto 421/2025, que establece que la Tarjeta Alimentar debe mantenerse alineada con la canasta básica, esto no implica una actualización automática mensual como sucede con la AUH o las jubilaciones.

En la práctica, los aumentos dependen de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, por lo que no hay una fórmula fija de movilidad.

Esto explica por qué en abril de 2026 los montos continúan congelados, pese a la suba sostenida de precios en alimentos.

Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en abril 2026

Un punto importante para los beneficiarios es que la Tarjeta Alimentar se paga en la misma fecha que la prestación principal (AUH, AUE o PNC).

AUH: calendario de pagos abril 2026

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

AUE: calendario de pagos abril 2026

DNI terminados en 0: 13 de abril

DNI terminados en 1: 14 de abril

DNI terminados en 2: 15 de abril

DNI terminados en 3: 16 de abril

DNI terminados en 4: 17 de abril

DNI terminados en 5: 20 de abril

DNI terminados en 6: 21 de abril

DNI terminados en 7: 22 de abril

DNI terminados en 8: 23 de abril

DNI terminados en 9: 24 de abril

PNC: calendario de pagos abril 2026