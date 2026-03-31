En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Tarjeta Alimentar
Previsional

AUH y Tarjeta ALIMENTAR: el total que podés cobrar en abril 2026 con el AUMENTO

El ajuste en la AUH cambia el cálculo que hacen miles de familias: cuánto se cobra en total con la Tarjeta Alimentar.

ANSES paga AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

ANSES paga AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cómo será el pago de la Tarjeta Alimentar en abril de 2026, un refuerzo clave para millones de familias en todo el país. A diferencia de otras prestaciones que se actualizan mes a mes por movilidad, este beneficio no tendrá aumento y se mantendrá con los mismos valores vigentes desde 2024.

Leé también ANSES reorganiza pagos por Semana Santa: el cronograma completo de abril
ANSES reorganiza pagos por Semana Santa: el cronograma completo de abril

La decisión fue ratificada por el Ministerio de Capital Humano, que no anunció modificaciones en los montos de la Prestación Alimentar, pese al impacto de la inflación sobre la canasta básica.

De esta manera, quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) o las Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos seguirán recibiendo el mismo extra que en meses anteriores.

Tarjeta Alimentar ANSES: cuánto se cobra en abril de 2026

ANSES liquidará los pagos de abril con los siguientes montos:

  • Familias con un hijo: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Estos valores se mantienen sin cambios desde mayo de 2024, lo que marca una fuerte pérdida frente a la inflación acumulada en alimentos durante ese período.

El beneficio alcanza actualmente a más de 2,3 millones de personas y tiene como objetivo principal garantizar el acceso a productos básicos de alimentación.

Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar

La Prestación Alimentar está dirigida a:

  • Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive
  • Personas que cobran la AUE
  • Titulares de PNC para madres de 7 hijos

Además, el programa contempla a niños desde los 3 meses de edad, ampliando la cobertura en los sectores más vulnerables.

Un dato clave es que no hace falta realizar ningún trámite: el pago se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la asignación.

ANSES_Desempleo

Por qué no aumenta la Tarjeta Alimentar

Si bien el Gobierno publicó el Decreto 421/2025, que establece que la Tarjeta Alimentar debe mantenerse alineada con la canasta básica, esto no implica una actualización automática mensual como sucede con la AUH o las jubilaciones.

En la práctica, los aumentos dependen de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, por lo que no hay una fórmula fija de movilidad.

Esto explica por qué en abril de 2026 los montos continúan congelados, pese a la suba sostenida de precios en alimentos.

Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en abril 2026

Un punto importante para los beneficiarios es que la Tarjeta Alimentar se paga en la misma fecha que la prestación principal (AUH, AUE o PNC).

AUH: calendario de pagos abril 2026

  • DNI terminados en 0: 10 de abril
  • DNI terminados en 1: 13 de abril
  • DNI terminados en 2: 14 de abril
  • DNI terminados en 3: 15 de abril
  • DNI terminados en 4: 16 de abril
  • DNI terminados en 5: 17 de abril
  • DNI terminados en 6: 20 de abril
  • DNI terminados en 7: 21 de abril
  • DNI terminados en 8: 22 de abril
  • DNI terminados en 9: 23 de abril

AUE: calendario de pagos abril 2026

  • DNI terminados en 0: 13 de abril
  • DNI terminados en 1: 14 de abril
  • DNI terminados en 2: 15 de abril
  • DNI terminados en 3: 16 de abril
  • DNI terminados en 4: 17 de abril
  • DNI terminados en 5: 20 de abril
  • DNI terminados en 6: 21 de abril
  • DNI terminados en 7: 22 de abril
  • DNI terminados en 8: 23 de abril
  • DNI terminados en 9: 24 de abril

PNC: calendario de pagos abril 2026

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de abril
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH Tarjeta Alimentar ANSES
Notas relacionadas
AUH ANSES: el trámite que vence mañana y puede hacerte perder más de $1.000.000
ANSES: los nuevos créditos que podría alcanzar a 10 millones de personas
Se definió cuánto cobrarán los titulares de AUH en abril

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar