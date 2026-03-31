AUH y Tarjeta ALIMENTAR: el total que podés cobrar en abril 2026 con el AUMENTO
El ajuste en la AUH cambia el cálculo que hacen miles de familias: cuánto se cobra en total con la Tarjeta Alimentar.
ANSES paga AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cómo será el pago de la Tarjeta Alimentar en abril de 2026, un refuerzo clave para millones de familias en todo el país. A diferencia de otras prestaciones que se actualizan mes a mes por movilidad, este beneficio no tendrá aumento y se mantendrá con los mismos valores vigentes desde 2024.
La decisión fue ratificada por el Ministerio de Capital Humano, que no anunció modificaciones en los montos de la Prestación Alimentar, pese al impacto de la inflación sobre la canasta básica.
De esta manera, quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) o las Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos seguirán recibiendo el mismo extra que en meses anteriores.
Tarjeta Alimentar ANSES: cuánto se cobra en abril de 2026
ANSES liquidará los pagos de abril con los siguientes montos:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres o más hijos: $108.062
Estos valores se mantienen sin cambios desde mayo de 2024, lo que marca una fuerte pérdida frente a la inflación acumulada en alimentos durante ese período.
El beneficio alcanza actualmente a más de 2,3 millones de personas y tiene como objetivo principal garantizar el acceso a productos básicos de alimentación.
Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar
La Prestación Alimentar está dirigida a:
Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive
Personas que cobran la AUE
Titulares de PNC para madres de 7 hijos
Además, el programa contempla a niños desde los 3 meses de edad, ampliando la cobertura en los sectores más vulnerables.
Un dato clave es que no hace falta realizar ningún trámite: el pago se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la asignación.
Por qué no aumenta la Tarjeta Alimentar
Si bien el Gobierno publicó el Decreto 421/2025, que establece que la Tarjeta Alimentar debe mantenerse alineada con la canasta básica, esto no implica una actualización automática mensual como sucede con la AUH o las jubilaciones.
En la práctica, los aumentos dependen de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, por lo que no hay una fórmula fija de movilidad.
Esto explica por qué en abril de 2026 los montos continúan congelados, pese a la suba sostenida de precios en alimentos.
Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en abril 2026
Un punto importante para los beneficiarios es que la Tarjeta Alimentar se paga en la misma fecha que la prestación principal (AUH, AUE o PNC).