CAMBIO rotundo en ANSES y AUH: quiénes no podrán cobrarlo

El organismo previsional, bajo la dirección de Mariano de los Heros, ha anunciado que durante agosto no se realizarán pagos retroactivos para los titulares de la AUH. Este cambio implica que aquellos que no hayan completado a tiempo su inscripción o no hayan recibido la aprobación para recibir la prestación, no podrán acceder al cobro de los meses anteriores. El monto se calculará únicamente desde el momento en que se realice y apruebe el trámite, lo que podría dejar a algunos beneficiarios sin ingresos durante este mes.