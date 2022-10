Clara Salguero: "Hoy es el día más triste porque hay que hablar de un bono a la indigencia"

"Lo que también es concreto y esta definido es que no habrá un salario básico universal", agregó, y argumentó: "Es imposible en este contexto asumir una partida presupuestaria para algo de carácter permanente. Y además, hay que tener en cuenta que este salario básico universal, de avanzar como proyecto, lo debería tratar el Congreso, que asumió el compromiso de metas fiscales frente al FMI".

Salguero afirmó, además, que "falta definir un nuevo bono y una prestación asistencial no remunerativa de alcance nacional que se pagaría en dos pagos: una parte en noviembre y otra en diciembre, con un valor aproximado a la Canasta Básica Alimentaria por adulto, que sería de 17 mil pesos".

En este contexto, aseveró: "Es difícil definir el alcance en un país donde hay más de 17 millones de pobres, de los cuales 4 millones viven en situación de indigencia. El alcance sería de 2 millones de personas, que no tengan ingresos y no estén cobrando ningún plan social y estén en extrema vulnerabilidad".

Por último, la especialista concluyó: "Hace días vengo siguiendo la definición del nuevo bono y me di cuenta que tenía que informar de un bono a la indigencia. Durante muchos años tuve que hablar de ayuda y refuerzos, pero siempre para aquellos que sí tenían ingresos, pero no les alcanzaba. Hoy, me tocó el día más triste porque tengo hablar de un bono a la indigencia. Y es triste para mí, que lo tengo que informar, y más triste por aquellas personas indigentes que están esperando una ayuda estatal para poder comer".