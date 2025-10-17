La ANSES informó que los beneficiarios de la AUH tienen disponible una nueva línea de créditos personales de hasta $1.000.000, gestionables directamente desde el celular o computadora.
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán solicitar créditos personales de hasta $1.000.000 con trámite 100 % digital. Cómo usar el simulador online, los requisitos y fechas confirmadas por ANSES.
Confirmado: créditos para AUH de ANSES de hasta $1.000.000, requisitos y cómo acceder
Estos créditos no son otorgados por ANSES, sino por bancos asociados, y están destinados a quienes cobran la AUH a través del organismo. Cada entidad define el monto final y la tasa según el perfil crediticio del solicitante.
Los interesados pueden usar un simulador online gratuito que permite calcular el valor estimado de la cuota, los intereses aplicados y el costo total del préstamo antes de iniciar el trámite.
Para conocer las condiciones del préstamo, los titulares de la AUH pueden ingresar al sitio web del Banco Nación o Banco Provincia y seguir estos pasos:
Entrar a la sección “Préstamos personales”.
Ingresar el monto solicitado y el plazo deseado.
Revisar el detalle de la cuota mensual, tasa de interés y CFTEA.
Confirmar la operación a través del home banking o la app móvil.
Una vez aprobado, el monto se acredita en la cuenta AUH en un plazo de 24 a 48 horas hábiles, con cuotas fijas durante todo el período del préstamo.
Los beneficiarios que deseen acceder deben cumplir con los siguientes requisitos generales:
Ser titular activo de la Asignación Universal por Hijo.
Cobrar la AUH en el mismo banco donde se solicita el crédito.
Cumplir con el ingreso mínimo requerido por la entidad.
No superar el nivel de endeudamiento máximo permitido.
El crédito puede solicitarse en montos desde $50.000 hasta $1.000.000, con plazos de 12 a 72 meses. Las cuotas son fijas y en pesos, lo que brinda previsibilidad al beneficiario.
La ANSES confirmó el cronograma de pagos correspondiente a octubre de 2025 para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH):
DNI terminados en 0: 8 de octubre
DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
DNI terminados en 3: 13 de octubre
DNI terminados en 4: 14 de octubre
DNI terminados en 5: 15 de octubre
DNI terminados en 6: 16 de octubre
DNI terminados en 7: 17 de octubre
DNI terminados en 8: 20 de octubre
DNI terminados en 9: 21 de octubre
El 20 % retenido de la asignación se podrá cobrar una vez presentada la Libreta AUH con los controles médicos, escolares y de vacunación actualizados.
Antes de solicitar el crédito, se recomienda:
Verificar que la cuenta AUH esté activa y sin bloqueos.
Asegurarse de no tener otros préstamos vigentes.
Calcular que la cuota no supere el 40 % de los ingresos mensuales.
El uso del simulador online permite planificar mejor el presupuesto familiar y evitar el sobreendeudamiento, promoviendo un acceso responsable al financiamiento.