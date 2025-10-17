Confirmado: créditos para AUH de ANSES de hasta $1.000.000, requisitos y cómo acceder

Entrar a la sección “Préstamos personales” .

Ingresar el monto solicitado y el plazo deseado .

Revisar el detalle de la cuota mensual , tasa de interés y CFTEA .

Confirmar la operación a través del home banking o la app móvil.

Una vez aprobado, el monto se acredita en la cuenta AUH en un plazo de 24 a 48 horas hábiles, con cuotas fijas durante todo el período del préstamo.

Requisitos para pedir el crédito AUH

Los beneficiarios que deseen acceder deben cumplir con los siguientes requisitos generales:

Ser titular activo de la Asignación Universal por Hijo .

Cobrar la AUH en el mismo banco donde se solicita el crédito.

Cumplir con el ingreso mínimo requerido por la entidad.

No superar el nivel de endeudamiento máximo permitido.

El crédito puede solicitarse en montos desde $50.000 hasta $1.000.000, con plazos de 12 a 72 meses. Las cuotas son fijas y en pesos, lo que brinda previsibilidad al beneficiario.

Calendario de pagos AUH octubre 2025

La ANSES confirmó el cronograma de pagos correspondiente a octubre de 2025 para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH):

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

El 20 % retenido de la asignación se podrá cobrar una vez presentada la Libreta AUH con los controles médicos, escolares y de vacunación actualizados.

Qué tener en cuenta antes de confirmar el préstamo

Antes de solicitar el crédito, se recomienda:

Verificar que la cuenta AUH esté activa y sin bloqueos .

Asegurarse de no tener otros préstamos vigentes .

Calcular que la cuota no supere el 40 % de los ingresos mensuales.

El uso del simulador online permite planificar mejor el presupuesto familiar y evitar el sobreendeudamiento, promoviendo un acceso responsable al financiamiento.