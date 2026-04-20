¿Cuándo cobro ANSES? El calendario completo de mayo para todos los jubilados
Tras el 3,4% de inflación, el organismo previsional definió el cronograma de pagos para el próximo mes. El detalle de cuándo cobran los haberes mínimos y los superiores.
¿Cuándo cobro ANSES? El calendario completo de mayo para todos los jubilados
Tras conocerse que la inflación de marzo fue del 3,4%, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará este incremento de forma automática en todos los haberes de mayo. El dato clave para el bolsillo es que, sumando el bono de refuerzo que el Gobierno viene otorgando, el piso de ingresos para un jubilado de la mínima escalará hasta los $463.250,17.
Este aumento por movilidad no solo alcanza a las jubilaciones, sino que también eleva los montos de todas las Pensiones No Contributivas (PNC) y la PUAM.
¿Cuánto cobro en mayo? Los nuevos montos confirmados
Con el aumento del 3,4% ya integrado al sistema, los haberes base (sin bono) y los montos finales estimados (si se confirma el refuerzo de $70.000) quedan de la siguiente manera:
Jubilación Mínima: el haber base será de $393.250,17. Sumando el bono, el total en mano llega a $463.250,17.
Jubilación Máxima: el techo se eleva a los $2.646.201,22.
PNC Madres de 7 hijos: cobrarán un haber base de $393.250,17, que con el bono escala a $463.250,17.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el haber base queda en $314.600,12. Con el refuerzo, el total a cobrar será de $384.600,12.
PNC por Invalidez o Vejez: el monto base se sitúa en $275.275,12, alcanzando los $345.275,12 si se incluye el bono.
Un detalle importante sobre el bono: el refuerzo de $70.000 se abona completo a quienes perciben la mínima. En los casos de haberes superiores, el adicional se paga de forma proporcional hasta alcanzar el límite establecido por el organismo.
Calendario de pagos: cuándo cobro según mi DNI
Para organizar la atención en los bancos, ANSES dividió el cronograma de mayo en dos grupos:
Jubilados que cobran la mínima
DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo (ambos terminan el mismo día).
Jubilados con haberes superiores
DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo (luego del feriado del 25)