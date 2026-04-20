¿Cuándo cobro ANSES? El calendario completo de mayo para todos los jubilados

Tras conocerse que la inflación de marzo fue del 3,4%, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará este incremento de forma automática en todos los haberes de mayo. El dato clave para el bolsillo es que, sumando el bono de refuerzo que el Gobierno viene otorgando, el piso de ingresos para un jubilado de la mínima escalará hasta los $463.250,17.