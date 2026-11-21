Lejos de detenerse, Wanda continuó con la canción y entonó: "Ya no estás con tus amigos. Y en la esquina te la dabas de polenta, de malevo y de matón". Luego, mientras llegaba el tramo más fuerte de la letra, pareció buscar el espejo retrovisor para remarcar: "Y solo eras un cagón, y solo eras un botón".

Como si las referencias musicales no fueran suficientes, la mediática sumó una frase al video que terminó de darle contexto a su publicación: "A veces princesa y a veces soy esta".

La indirecta tomó todavía más fuerza por una noticia que se había conocido horas antes. Mauro Icardi había conseguido una medida judicial para impedir que Martín Migueles se le acerque. Así, el video de Wanda dejó de parecer una simple ocurrencia musical y se convirtió en otro capítulo de la interminable disputa entre ambos.

Cuál es el durísimo revés judicial para Martín Migueles luego de que Mauro Icardi lo denunciase por amenazas

La guerra judicial entre Mauro Icardi, Wanda Nara y Martín Migueles sumó un nuevo y contundente episodio. Esta vez, la Justicia tomó una decisión que involucra directamente a la actual pareja de la conductora y estableció una serie de restricciones a partir de una denuncia presentada por el futbolista por presuntas amenazas.

La resolución se conoció este viernes 20 de noviembre y fue dictada por la Justicia de Tigre, que hizo lugar al planteo impulsado por Icardi junto a su abogado, Norberto Francisco Oneto. De esta manera, el magistrado interviniente dispuso medidas cautelares contra Migueles que deberán cumplirse durante los próximos 45 días.

De acuerdo con el documento judicial al que tuvo acceso PrimiciasYa.com, la decisión fue firmada por Orlando Abel Díaz, titular del Juzgado de Garantías N.º 2 de Tigre, en el marco del expediente PP-14-08-002781-26/00, caratulado "Migueles, Martín s/Amenazas", con intervención de la U.F.I. Distrito Benavídez.

Entre las disposiciones establecidas, el juez determinó que Martín Migueles deberá mantenerse alejado de Mauro Icardi y abstenerse de establecer cualquier tipo de comunicación con él.

En concreto, la primera restricción fija una distancia mínima de 100 metros respecto del futbolista. A esto se suma otra prohibición que le impide acercarse a menos de 300 metros de la vivienda de Icardi, ubicada en Nordelta, partido de Tigre, o de cualquier otro sitio en el que pudiera encontrarse o fijar residencia.

Pero las medidas no terminan ahí. El magistrado también ordenó que Migueles no mantenga contacto con el delantero por ninguna vía. La prohibición incluye comunicaciones personales, telefónicas, mensajes, redes sociales e incluso intermediarios.

Según quedó establecido en la resolución fechada el 20 de noviembre de 2026, las cautelares tendrán una duración de 45 días corridos desde que el denunciado sea notificado formalmente.

Además, el escrito judicial advierte que cualquier incumplimiento de las disposiciones podría configurar el delito de desobediencia, contemplado en el artículo 239 del Código Penal. Una nueva intervención de la Justicia que suma tensión al enfrentamiento que atraviesa el entorno de Wanda Nara.