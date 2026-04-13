Con aumento y bono, ANSES eleva jubilaciones: el monto que se cobra en abril
Con la actualización del 2,9% y el refuerzo previsional, ANSES definió cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en abril de 2026. Haberes mínimos y máximos para jubilados.
Con aumento y bono, ANSES eleva jubilaciones: el monto que se cobra en abril
Con el inicio del calendario de pagos, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de los haberes jubilatorios para abril. El ajuste por movilidad impacta en todos los beneficiarios, pero el dato más relevante es que se mantiene el bono de refuerzo para quienes perciben los ingresos más bajos.
En este contexto, el ingreso de bolsillo para quienes cobran la mínima vuelve a ubicarse por encima de los $450.000, una cifra clave para millones de jubilados en medio del actual escenario económico.
Cuánto cobra un jubilado en abril con el bono
El haber mínimo tuvo una actualización tras el incremento del 2,9%, lo que llevó el monto base a $380.319,31. A esto se suma el bono de refuerzo de $70.000, que se paga completo a quienes perciben la jubilación mínima.
De esta manera, el ingreso total asciende a $450.319,31, consolidando uno de los principales ingresos del sistema previsional.
Para quienes cobran por encima de la mínima, el bono se paga de forma proporcional hasta alcanzar ese mismo tope, lo que permite que más beneficiarios accedan a un refuerzo, aunque no siempre en su totalidad.
El haber máximo y otras prestaciones
En el otro extremo, los jubilados con mayor cantidad de aportes también ven reflejado el aumento. El haber máximo en abril se ubica en $2.559.188,80, tras la aplicación de la movilidad.
Además, otras prestaciones vinculadas al sistema previsional también se actualizan:
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza los $304.255,44, y puede llegar a $374.255,44 si se incluye el bono.
En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), el haber se ubica en $266.223,52, con un total de hasta $336.223,52 con el refuerzo.
El aumento también impacta en asignaciones
El incremento del 2,9% no solo afecta a jubilados y pensionados, sino que también alcanza a otras prestaciones de ANSES.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubica en $136.666, aunque el monto neto a cobrar, tras la retención del 20%, es de $109.332,80.
Por su parte, la asignación por hijo con discapacidad asciende a $445.003, mientras que la Ayuda Escolar Anual continúa vigente para quienes hayan presentado el certificado correspondiente.
Quiénes cobran primero en abril
El calendario de pagos ya está en marcha y esta semana corresponde a los jubilados que perciben la mínima, junto con titulares de AUH.
Desde el lunes 13 de abril, los pagos se organizan según la terminación del DNI, en un esquema escalonado que busca garantizar un cobro ordenado.
En esta etapa inicial cobran los documentos terminados en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que los siguientes grupos continúan en los días posteriores.
En tanto, quienes perciben haberes superiores a la mínima deberán esperar hasta la última parte del cronograma, que comienza el 24 de abril.
Cómo consultar el monto exacto
Para conocer el detalle del haber, ANSES mantiene habilitada la consulta digital a través de Mi ANSES.
Desde allí, los jubilados pueden verificar:
El monto exacto a cobrar
Los descuentos aplicados
Posibles créditos o retenciones
También es posible acceder a esta información desde la aplicación oficial del organismo.