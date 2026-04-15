Jubilación en mayo 2026: cuánto cobrás con 30 años de aportes y bono incluido

ANSES suma los 120 sueldos

Divide el total por 120

Aplica un índice de actualización oficial

En este cálculo no se incluye el aguinaldo, lo que impacta en el resultado final.

Desde diciembre de 2025, además, se incorporó un cambio clave: un índice combinado que promedia la evolución de los salarios (RIPTE) y la movilidad previsional. Este nuevo coeficiente se aplica a quienes se jubilan bajo el esquema actualizado.

Qué pasa si tenés más de 30 años de aportes

El sistema previsional reconoce un incentivo para quienes superan los años mínimos exigidos. Por cada año adicional trabajado, se suma un 1% extra sobre el haber, con un tope máximo del 15%. Esto implica que se reconocen hasta 45 años de aportes.

Sin embargo, hay un punto clave: si el cálculo final queda por debajo de la jubilación mínima, el beneficiario cobra igualmente el haber mínimo garantizado por el Estado.

ANSES_jubilados

Cuánto cobran los jubilados en mayo de 2026

Con la inflación de marzo ya confirmada, ANSES aplica en mayo un aumento cercano al 3,4%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con esta actualización, los valores del sistema previsional quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $393.174,10

Bono: $70.000

Total con bono: $463.174,10

Jubilación máxima: $2.645.689,40

PUAM: Haber: $314.539,27 Total con bono: $384.539,27

Pensiones No Contributivas (PNC): Haber: $275.221,87 Total con bono: $345.221,87



Este aumento impacta sobre todas las prestaciones, incluidas jubilaciones, pensiones y asignaciones vinculadas al sistema.

El bono: clave para el ingreso final

El bono extraordinario de $70.000 continúa vigente y se mantiene sin cambios.

Este refuerzo se paga automáticamente junto con el haber mensual y está destinado principalmente a:

Jubilados que cobran la mínima

Titulares de PUAM

Beneficiarios de pensiones no contributivas

En los casos de haberes superiores, el bono se otorga de manera proporcional hasta alcanzar un tope. Quienes superan ese límite, no lo perciben.

El rol de la moratoria previsional

Hasta su finalización, la moratoria permitió que muchas personas sin los 30 años de aportes pudieran jubilarse regularizando períodos faltantes.

En la mayoría de esos casos, los beneficiarios accedieron a la jubilación mínima, lo que explica por qué gran parte del sistema previsional se concentra en ese nivel de ingresos.

Juicio por reajuste jubilatorio: cuándo corresponde

En algunos casos, los jubilados pueden iniciar un juicio por reajuste si consideran que su haber fue mal calculado.

Este reclamo apunta a revisar:

El monto inicial de la jubilación

Los aumentos aplicados a lo largo del tiempo

Distintos fallos de la Corte Suprema señalaron que algunos índices utilizados no reflejaban correctamente la evolución de los salarios, lo que dio lugar a miles de demandas.