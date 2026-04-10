Jubilados de ANSES en abril cobran una mínima de $450.319: cuál es la fecha de cobro

Jubilación Mínima: alcanza un total de $450.319,31 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): se ubica en $374.255,45 .

Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez y Vejez: el monto final es de $336.223,52 .

Pensión Madre de 7 hijos: se equipara a la mínima, percibiendo $450.319,31.

El aumento de jubilados de ANSES se aplica sobre el haber base, mientras que el bono se mantiene como una suma fija no remunerativa para sostener el piso de ingresos.

¿Quiénes quedan excluidos del bono extraordinario de ANSES?

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió un tope estricto para la percepción del refuerzo económico. Aquellos jubilados y pensionados que, tras la aplicación del 2,90% de incremento, perciban un haber básico superior a los $450.319,31, no recibirán el bono de $70.000 ni el proporcional.

El sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social realiza el cruce de datos de forma automática, por lo que no es necesario realizar trámites para cobrar el refuerzo si el beneficiario se encuentra dentro de los límites establecidos. Cabe aclarar que, aunque se mencionen beneficios bancarios, los créditos para jubilados que cobran en ANSES no son otorgados directamente por el organismo, sino por entidades financieras externas.

¿Cómo activar los descuentos automáticos en farmacias y supermercados?

Para maximizar el impacto del aumento de jubilados de ANSES, los beneficiarios pueden utilizar su tarjeta de débito en la red de comercios adheridos al programa Beneficios ANSES. El sistema otorga un reintegro del 10% en alimentos y farmacias, acreditándose el dinero en la cuenta bancaria dentro de las 72 horas hábiles.

No se requiere una inscripción previa; la sola utilización de la tarjeta donde se percibe el haber previsional activa el descuento. El ahorro promedio detectado en el sector asciende a $15.000 por mes, lo que funciona como un alivio complementario frente a la inflación de abril de 2026.

¿Cuándo es la fecha de cobro de los jubilados en abril de 2026?

ANSES confirmó el calendario de pagos de abril 2026 Jubilados de ANSES en abril cobran una mínima de $450.319: cuál es la fecha de cobro

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social se divide según el monto de los haberes. Para quienes no superan la jubilación mínima, las fechas son:

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

Para los beneficiarios que superan el haber mínimo, el cronograma de la Administración Nacional de la Seguridad Social se desplaza a la última semana de abril, iniciando el día 24 para los documentos finalizados en 0 y 1.