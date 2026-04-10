Jubilados de ANSES en abril cobran una mínima de $450.319: cuál es la fecha de cobro
Conocé los detalles sobre el incremento oficial para el sector previsional y el esquema de pagos unificado de este mes. El aumento de jubilados de ANSES en abril de 2026 establece un piso de ingresos que combina el ajuste por movilidad y el bono extraordinario para millones de beneficiarios.
Jubilados de ANSES en abril cobran una mínima de $450.319: cuál es la fecha de cobro
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el esquema de actualización de haberes para el cuarto mes del año. En abril de 2026, el aumento de jubilados de ANSES se fijó en un 2,90%, cifra derivada del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este ajuste técnico eleva el haber mínimo garantizado a $380.319,31, monto que, al integrarse con el bono extraordinario de $70.000, conforma un ingreso neto de $450.319,31 para quienes perciben la escala más baja del sistema previsional.
El cronograma de la Administración Nacional de la Seguridad Social establece que la liquidación se realice de forma unificada, lo que significa que el haber mensual y el refuerzo se depositan en la misma fecha según la terminación del DNI. Para el aumento de jubilados de ANSES de este periodo, el organismo previsional determinó que aquellos beneficiarios que superen la mínima pero no alcancen el techo de $450.319,31 percibirán un bono proporcional. Este mecanismo busca equiparar los ingresos de los sectores medios-bajos frente a la evolución de la canasta básica.
Más allá del impacto directo en el recibo de haberes, la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene vigente una red de reintegros para potenciar el poder de compra de los adultos mayores. A través del programa Beneficios ANSES, los titulares pueden acceder a devoluciones del 10% y hasta el 20% en farmacias y supermercados utilizando la tarjeta de débito oficial. El aumento de jubilados de ANSES en abril se complementa así con herramientas de ahorro que permiten recuperar hasta $25.000 adicionales mensuales mediante reintegros automáticos en consumos de primera necesidad.
¿Cuánto cobran los jubilados de ANSES con el aumento de abril?
Tras la oficialización del ajuste del 2,90%, los montos definitivos para las diferentes prestaciones previsionales quedaron configurados de la siguiente manera. Es importante destacar que estas cifras ya incluyen el refuerzo de $70.000:
Jubilación Mínima: alcanza un total de $450.319,31.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): se ubica en $374.255,45.
Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez y Vejez: el monto final es de $336.223,52.
Pensión Madre de 7 hijos: se equipara a la mínima, percibiendo $450.319,31.
El aumento de jubilados de ANSES se aplica sobre el haber base, mientras que el bono se mantiene como una suma fija no remunerativa para sostener el piso de ingresos.
¿Quiénes quedan excluidos del bono extraordinario de ANSES?
La Administración Nacional de la Seguridad Social definió un tope estricto para la percepción del refuerzo económico. Aquellos jubilados y pensionados que, tras la aplicación del 2,90% de incremento, perciban un haber básico superior a los $450.319,31, no recibirán el bono de $70.000 ni el proporcional.
El sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social realiza el cruce de datos de forma automática, por lo que no es necesario realizar trámites para cobrar el refuerzo si el beneficiario se encuentra dentro de los límites establecidos. Cabe aclarar que, aunque se mencionen beneficios bancarios, los créditos para jubilados que cobran en ANSES no son otorgados directamente por el organismo, sino por entidades financieras externas.
¿Cómo activar los descuentos automáticos en farmacias y supermercados?
Para maximizar el impacto del aumento de jubilados de ANSES, los beneficiarios pueden utilizar su tarjeta de débito en la red de comercios adheridos al programa Beneficios ANSES. El sistema otorga un reintegro del 10% en alimentos y farmacias, acreditándose el dinero en la cuenta bancaria dentro de las 72 horas hábiles.
No se requiere una inscripción previa; la sola utilización de la tarjeta donde se percibe el haber previsional activa el descuento. El ahorro promedio detectado en el sector asciende a $15.000 por mes, lo que funciona como un alivio complementario frente a la inflación de abril de 2026.
¿Cuándo es la fecha de cobro de los jubilados en abril de 2026?
El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social se divide según el monto de los haberes. Para quienes no superan la jubilación mínima, las fechas son:
DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.
DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.
DNI terminados en 2: martes 14 de abril.
DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.
DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.
DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.
DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.
DNI terminados en 7: martes 21 de abril.
DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.
DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.
Para los beneficiarios que superan el haber mínimo, el cronograma de la Administración Nacional de la Seguridad Social se desplaza a la última semana de abril, iniciando el día 24 para los documentos finalizados en 0 y 1.