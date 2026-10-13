Nueva forma de acreditar la escolaridad en ANSES: quiénes deberán seguir presentando la Libreta AUH

Cómo se cobrará el 20% retenido de la AUH

El nuevo procedimiento permitirá que ANSES compruebe las condiciones exigidas a través de los registros oficiales de los organismos correspondientes. Hasta ahora, los titulares debían completar la Libreta AUH con la información sobre salud y educación y presentar el formulario ante el organismo previsional.

Con el sistema que comenzará a funcionar en noviembre, ese paso dejará de ser necesario cuando ANSES disponga de los datos que permitan verificar el cumplimiento de las condiciones.

El cambio apunta a simplificar el trámite para las familias y facilitar el cobro del porcentaje retenido durante el año anterior. Sin embargo, no implica una modificación en el monto mensual de la asignación ni en el porcentaje que se acumula.

Qué pasará con la Libreta AUH desde noviembre

La Libreta AUH continuará vigente como alternativa para los beneficiarios cuyos datos no puedan verificarse de manera automática.

La resolución contempla que, si ANSES no recibe la información necesaria de la Secretaría de Educación o si el titular presenta un reclamo, podrá seguir acreditando los requisitos mediante la presentación de la documentación correspondiente ante el organismo.

Por lo tanto, la implementación del nuevo sistema no elimina la Libreta AUH, sino que modifica el procedimiento habitual para quienes puedan cumplir con la acreditación a través del intercambio de información entre los organismos públicos.