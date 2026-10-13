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Nueva forma de acreditar la escolaridad en ANSES: quiénes deberán seguir presentando la Libreta AUH

El organismo implementará un nuevo sistema para verificar los controles de salud, vacunación y escolaridad de los beneficiarios. La medida busca simplificar el acceso al dinero acumulado durante el año y establece qué pasará con la Libreta AUH.

Nueva forma de acreditar la escolaridad en ANSES: quiénes deberán seguir presentando la Libreta AUH en noviembre

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La modificación quedó establecida en la Resolución 290, publicada en septiembre en el Boletín Oficial. El objetivo es facilitar el acceso al 20% que el organismo retiene durante el año y que se abona una vez acreditadas las condiciones correspondientes.

Según informó el Ministerio de Capital Humano, la información de los titulares de entre 5 y 17 años será enviada directamente a ANSES por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación mediante un sistema seguro de intercambio de datos.

De esta manera, las familias que puedan acreditar automáticamente el cumplimiento de los requisitos ya no tendrán que realizar la certificación presencial en papel para acceder al monto acumulado.

Cómo se cobrará el 20% retenido de la AUH

El nuevo procedimiento permitirá que ANSES compruebe las condiciones exigidas a través de los registros oficiales de los organismos correspondientes. Hasta ahora, los titulares debían completar la Libreta AUH con la información sobre salud y educación y presentar el formulario ante el organismo previsional.

Con el sistema que comenzará a funcionar en noviembre, ese paso dejará de ser necesario cuando ANSES disponga de los datos que permitan verificar el cumplimiento de las condiciones.

El cambio apunta a simplificar el trámite para las familias y facilitar el cobro del porcentaje retenido durante el año anterior. Sin embargo, no implica una modificación en el monto mensual de la asignación ni en el porcentaje que se acumula.

Qué pasará con la Libreta AUH desde noviembre

La Libreta AUH continuará vigente como alternativa para los beneficiarios cuyos datos no puedan verificarse de manera automática.

La resolución contempla que, si ANSES no recibe la información necesaria de la Secretaría de Educación o si el titular presenta un reclamo, podrá seguir acreditando los requisitos mediante la presentación de la documentación correspondiente ante el organismo.

Por lo tanto, la implementación del nuevo sistema no elimina la Libreta AUH, sino que modifica el procedimiento habitual para quienes puedan cumplir con la acreditación a través del intercambio de información entre los organismos públicos.

En pocas palabras

  • Cambios en la Libreta AUH: ANSES verificará automáticamente salud, vacunación y escolaridad desde noviembre.
  • Simplificación del cobro: Se facilita el acceso al 20% retenido sin necesidad de presentar documentación en papel.
  • Continuidad del trámite: La Libreta AUH seguirá vigente para casos donde la verificación automática no sea posible.
Resumen generado por Thinkindot AI
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