Potenciar Trabajo: Cómo es la inscripción al programa Volvé a Estudiar

Potenciar Trabajo: Quiénes pueden inscribirse en Volvé a Estudiar

Según datos oficiales surgidos del padrón de titulares de Potenciar Trabajo, luego de la auditoría autogestiva realizada para ordenar los planes sociales, el 60,7% de los beneficiarios no han podido finalizar los niveles obligatorios de estudio. Así, se observa que más de 132 mil no tienen la primaria finalizada y más de 645 mil no terminaron la secundaria. Es por ello que desde el ministerio de Desarrollo Social, junto al de Educación y la Secretaría de Innovación, están implementando el programa Volvé a Estudiar para que puedan finalizar sus estudios.