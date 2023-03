Potenciar Trabajo: Quiénes pueden anotarse en Volvé a Estudiar

Los datos obtenidos, indican que de 1.279.567 titulares del Potenciar Trabajo:

132.043 personas no completaron el nivel primario

645.477 no terminaron la secundaria

60% de esa población son mujeres, de las cuales

Más de la mitad tienen entre 18 y 39 años con un hijo 148 mil tienen entre 18 y 29 años, y 146 mil entre 30 y 39 años; la mayoría son madres o tienen a su cuidado a personas mayores

ANSES Potenciar Trabajo: Qué es Volvé a Estudiar

El programa Volvé a Estudiar es un plan de terminalidad educativa primaria y secundaria dirigido a beneficiarios de Potenciar Trabajo, que tiene como objetivo central fortalecer la inclusión laboral.

Su implementación estará a cargo de los ministerios de Desarrollo Social y de Educación y de la Secretaría de Innovación.

Según datos oficiales, surgidos del padrón de titulares de Potenciar Trabajo luego de la auditoría autogestiva realizada para ordenar los planes sociales, el 60,7% de los beneficiarios no han podido finalizar los niveles obligatorios, más de 132 mil no tienen la primaria finalizada y más de 645 mil no terminaron la secundaria.

ANSES Potenciar Trabajo: Requisitos del programa Volvé a Estudiar

Las personas que elijan ingresar al programa Volvé a Estudiar, tendrán como única contraprestación estudiar, tal como lo establece la resolución 121/2020 que creó el Potenciar Trabajo, aclaran desde el ministerio.

Por otra parte, cada mes deberán notificar en su unidad de gestión, que continúan sus estudios y trimestralmente deberán enviar el certificado de alumno regular que les entrega la escuela.

En caso de que se interrumpa la trayectoria educativa, es decir que por algún motivo no continúen en el programa Volvé a Estudiar, podrán reincorporarse a la tarea socioproductiva o sociocomunitaria que realizaban anteriormente.

ANSES Potenciar Trabajo: Cómo me anoto en el programa Volvé a Estudiar

Según indicaron fuentes del ministerio de Desarrollo Social, los beneficiaries validados de Potenciar Trabajo que quieran anotarse en el programa Volvé a Estudiar, deberán enviar un mensaje de whatsapp al (+54911) 3910-1010 y, con la ayuda de Tina, la asistente virtual del gobierno nacional podrán ver la oferta educativa disponible en todo el país e inscribirse en la escuela que más les convenga.