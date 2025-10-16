En vivo Radio La Red
SUAF de ANSES: con el aumento confirmado, cuáles son los montos que se cobrarán en noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) determinó los haberes que los beneficiarios percibirán a partir del próximo mes.

Cuáles son los montos que los beneficiarios de asignaciones familiares cobrarán en noviembre (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) tendrán un aumento del 2,08% en noviembre de 2025, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre, publicada por el INDEC.

Este esquema de actualización mensual se aplica desde 2024 y busca acompañar la evolución de la inflación en los haberes y beneficios sociales.

Con el incremento del 2,08% ya confirmado, a continuación repasamos cuáles serán los montos de las asignaciones en noviembre.

Montos de la asignación por hijo del SUAF en noviembre

Con la suba del 2,08%, los valores estimados de la asignación por hijo para el mes de noviembre quedarán de la siguiente manera:

  • Rango 1: de $58.631 a $59.851

  • Rango 2: de $39.548 a $40.371

  • Rango 3: de $23.920 a $24.418

  • Rango 4: de $12.340 a $12.597

Asignación por hijo con discapacidad

También se actualizarán los montos correspondientes a las familias con hijos que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD). En estos casos, los valores se ajustan en igual proporción:

  • Rango 1: de $190.902 a $194.873

  • Rango 2: de $135.050 a $137.859

  • Rango 3: de $85.234 a $87.007

3 MILLONES para AUH y SUAF de ANSES: simulá para saber si calificás al CRÉDITO

Qué es el SUAF de ANSES y quiénes lo cobran

El SUAF es el sistema a través del cual la ANSES paga las asignaciones familiares a distintos grupos de beneficiarios:

  • Trabajadores registrados en relación de dependencia.

  • Monotributistas de todas las categorías.

  • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

  • Titulares del seguro por desempleo.

  • Beneficiarios de aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).

El monto que percibe cada familia depende de los ingresos totales del grupo familiar (IGF), calculados en base a la suma de los ingresos de ambos progenitores, sin importar la tenencia o guarda legal del menor.

