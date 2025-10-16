SUAF de ANSES: con el aumento confirmado, cuáles son los montos que se cobrarán en noviembre

-
Rango 1: de $58.631 a $59.851
-
Rango 2: de $39.548 a $40.371
-
Rango 3: de $23.920 a $24.418
-
Rango 4: de $12.340 a $12.597
Asignación por hijo con discapacidad
También se actualizarán los montos correspondientes a las familias con hijos que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD). En estos casos, los valores se ajustan en igual proporción:
-
Rango 1: de $190.902 a $194.873
-
Rango 2: de $135.050 a $137.859
-
Rango 3: de $85.234 a $87.007
3 MILLONES para AUH y SUAF de ANSES: simulá para saber si calificás al CRÉDITO
Qué es el SUAF de ANSES y quiénes lo cobran
El SUAF es el sistema a través del cual la ANSES paga las asignaciones familiares a distintos grupos de beneficiarios:
-
Trabajadores registrados en relación de dependencia.
-
Monotributistas de todas las categorías.
-
Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
-
Titulares del seguro por desempleo.
-
Beneficiarios de aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).
El monto que percibe cada familia depende de los ingresos totales del grupo familiar (IGF), calculados en base a la suma de los ingresos de ambos progenitores, sin importar la tenencia o guarda legal del menor.