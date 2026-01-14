Cara a cara y sin filtro: Florencia Peña y Fátima Florez juntas tras las versiones de rivalidad

Para despejar cualquier rumor de enfrentamiento, Peña fue contundente al hablar de su colega: "Con Fátima nunca tuve ningún problema, es una artista que quiero y admiro, la he entrevistado cuando soy conductora y hacemos cosas distintas también. No hay pica ahí, de verdad que no la hay".

Con este gesto y sus palabras, Florencia Peña dejó en claro que entre ambas no existe rivalidad, sino respeto y admiración mutua, reafirmando que lo importante es que el público disfrute del teatro y que a todos los artistas les vaya bien.

flor peña y fátima florez 2

flor peña y fátima florez 3

R.S FOTOS.

Por qué Florencia Peña había dicho que no trabajaría con Fátima Florez

Florencia Peña dialogó con Intrusos (América TV) desde Mar del Plata acerca de las primeras funciones de Pretty Woman, el musical que encabeza junto a Juan Ingaramo bajo la dirección de Ricky Pashkus. En la entrevista, explicó por qué prefiere mantenerse al margen de un tema que suele generar tensión entre los elencos: la llamada “guerra de las boleterías”.

"No me meto jamás en guerra de boleterías, soy muy feliz haciendo lo que hago. Mi único propósito es siempre superarme a mi misma, soy muy feliz subiéndome al escenario", expresó la actriz con firmeza.

Al referirse a la puesta en escena, Peña destacó la magnitud del proyecto y el esfuerzo que implicó llevarlo adelante: "Fue un esfuerzo enorme traer un musical de mucha jerarquía, orquesta en vivo en el escenario y muchos actores. Soy muy feliz haciendo musicales, ya vengo haciendo varios en el último tiempo y me ocupa que lo que hagamos sea de excelencia".

Respecto a la venta de entradas y al ranking de taquilla, la artista fue clara: "No interfiere con la clase de artista que soy", dejando en evidencia que no se deja influenciar por ese tipo de comparaciones habituales en el medio.

En la misma línea, Florencia Peña se refirió a Fátima Florez, quien protagoniza Fátima Universal en Mar del Plata, y despejó cualquier rumor de rivalidad: "No tengo ninguna guerra con Fátima, somos dos artistas distintas. Lo que ella hace no tiene nada que ver con lo que yo hago. La respeto muchísimo y sé que ella me respesta mucho a mi".

Por último, la actriz cerró con un mensaje de unidad y apoyo hacia sus colegas: "Yo siempre espero que nos vaya bien a todos, hacer teatro es un esfuerzo muy grande y no quiero que le vaya mal a ningún compañero. Obviamente querés que te vaya bien".