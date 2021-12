Augusto Tartúfoli hizo un comentario sobre la variante Ómicron y lo destrozaron

augusto tartufoli.jpg

Muchos usuarios criticaron a Tartu, que consideró que los casos de coronavirus por esa variante van a comenzar a descender.

"¡Buscate un laburo honesto, Tartu!", "Augusto Tartufoli, médico infectólogo matrícula universitaria N° 00000", "¡Me das pena!", "Lo que decís desalienta a la gente a testearse y aislarse. Me parece que no está bueno que digas eso", "¡Mmm... me parece que te fuiste un poquito al carajo!", "Cada día más nabo", "¿Por qué decís tanta pavada? Sos un hombre grande para decir tonterías", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Coronavirus en Argentina: confirmaron 7.623 nuevos casos en las últimas 24 horas

El domingo, el Ministerio de Salud informó 7.623 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 2.406 son de Córdoba, 2.081 de la provincia de Buenos Aires y 1.763 de CABA. El número total de contagios escaló a 5.460.042.

Asimísimo. en el reporte diario emitido por la cartera sanitaria desde marzo de 2020, se comunicaron 15 nuevos muertos, lo que da un total de 117.035 fallecidos por Covid-19 en la Argentina.

Por otra parte, son 5.264.496 los pacientes recuperados, mientras que 78.511 cursan en estos momentos la enfermedad.

En relación a los testeos, se realizaron 33.455 pruebas diagnósticas en la jornada, que suman un total de 27.467.347.

820 pacientes se encuentran internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). El porcentaje de ocupación de camas de este tipo de habitaciones de cuidados especiales es del 34,1% a nivel nación y 36,1% en el AMBA, en los dos casos para todas las patologías del sector público y privado.