Daisy May Queen reapareció y aniquiló a Mario Pergolini: "Decía que..."

Daisy May Queen sostuvo que el propio conductor expresó que no le gustaba trabajar con mujeres: "Lo decía en las notas que no le gustaba trabajar con mujeres y decía que era porque llorábamos mucho. Lo dijo públicamente en una nota", disparó en charla con Juan Etchegoyen.

"Si Mario ha querido reinventarse, que lo ha hecho muy bien, y además ha evolucionado con determinadas ideas lo aplaudo, buenísimo. Algunas noches lo veo y lo veo bien, fresco y con una nueva mentalidad. Si detrás de la cámara pasan otras cosas, desconozco porque ya no estoy trabajando en los medios”, continuó.

En tanto, observó sobre el conductor: "En cuanto a su personalidad televisiva sigue siendo igual de carismático y divertido y por ahí con ideas nuevas. En la radio no era primero y en la tele tampoco porque le ganaba Tinelli. Que le vaya bien, qué se yo".

Sobre el final, comentó que en los inicios de él en los medios y ella estudiaba, compartieron viajes en el mismo tren: "Viajábamos en el mismo tren, él bajaba en Martínez y yo seguía hasta mi casa. Desde esa época no hablamos y no lo volví a ver. Yo un café no se lo niego a nadie y me encantaría para ver cómo está pero no creo que me vaya a invitar", concluyó Daisy.

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La dura crítica de María Julia Oliván a Mario Pergolini

Desde su programa por Border, María Julia Oliván fue tajante con Mario Pergolini al recordar la época en que compartieron ámbito laboral.

"Hay gente que se reeducó, que fue muy machista, que cometió un montón de abusos como los que se denuncian y que después mirás lo que hace", señaló la periodista.

Y agregó directa: "El caso de Mario Pergolini a mí no deja de sorprenderme. Yo trabajé con él y fui víctima de un montón de cosas que no tengo ganas de contar porque pasaron varios años".

En esa línea, la periodista también cuestionó la manera en que ciertas figuras del medio son presentadas actualmente ante la opinión pública.

"No puedo creer la lavada de cara que le da el medio a personas como esta, que toda la vida se mofaron de las mujeres, no trabajaban con mujeres, eran sexistas, se sobrepasaban con las mujeres, hacían chistes sobre mujeres y ahora son los grandes referentes que nos dicen cómo vivir", expresó Oliván con firmeza.

Sobre el final, la conductora sostuvo que quienes aseguran haber revisado conductas del pasado deberían también asumir responsabilidades en el plano personal.

"Cuando vos te rehabilitás, a la persona con la que estuviste mal le decís: 'Perdoname'. Te la cruzás en un pasillo y le decís: 'Che, perdoname, mala mía'. Yo me lo crucé y nunca me dijo nada", reflexionó.