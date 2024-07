Dura denuncia por lesiones y estafa contra Abel Ayala, actor de el Marginal

El tiempo pasó, Leonardo quiso comunicarse con Abel Ayala y el presunto abogado, pero todo quedó en la nada. La víctima cree que le mintieron y le dieron vueltas "para que no pueda hacer ningún tipo de demanda judicial y el caso pueda estar prescripto".

En diálogo con el programa de Pamela David, Leonardo relató qué fue lo que sucedió: "Lo reconocí de entrada. Él venía de allá, yo con mi moto 125 NS nueva, desde Rubén Darío. Yo pensé que iba a pasar de largo, que no se me iba a cruzar porque no me puso guiño. No me dio tiempo a nada, di contra el estribo de la camioneta 4x4 y quedé tirado. Me dijo que me quede tranquilo, que no me mueva. Me daba sueño porque tuve golpe en el pie, en la cadera y la cabeza, se me rompió el casco".

Y siguió: "Me dijo iba a estar todo bien, que confíe en él. Vino la ambulancia y metieron la moto acá adentro (señala el country donde vive el actor) porque en ese momento dio tiempo a que vinieran familiares míos".

"Me dijo que no interviniera en nada, que lo importante era la salud mía y que él se iba a hacer cargo de todo. Que conocía a un abogado muy bueno y me presentó a Matías Romero, de acá de Moreno", agregó.

El muchacho tenía la posibilidad de gestionar con su seguro, pero confió en el actor y terminó desprotegido. "Me quebré la tibia, me fracturé la rodilla y el tobillo. Tuve un golpe fuerte en la cadera que es lo que más me está jodiendo ahora. Quedé en el hospital hasta el otro día. Yo tenía seguro. Él me dijo que deje todo en sus manos, que supuestamente el abogado se iba a hacer cargo de todo, que yo no haga nada. Conozco su historia de vida, miré todos sus capítulos y de todo corazón, me dejé llevar", sostuvo.

La fuerte historia de vida de Abel Ayala: "Me fui de casa a los 9 años, no volví más"

Abel Ayala, que brilló en "El Marginal", estuvo en "Podemos Hablar" y dijo que "de chico era muy feliz, pero la mirada del adulto hace que todo parezca más triste".



Así lo contó el propio actor durante su visita al ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe. "Me crié con mis abuelos. A los 9 años me fui de mi casa y no volví más. Me fui a vivir a la calle", relató.



"Éramos muchos tíos, muchos primos, mucha gente, y no estaba claro el tema de los vínculos. En ese momento mi mamá biológica era mi hermana y mi abuela era mi mamá biológica, supuestamente", dijo.



"Después cuando me fui y llegué al hogar ahí me di cuenta que mi hermana era mi mamá". Allí estuvo hasta los 17 años, pero a los 12 empezó a trabajar. A esa edad, Ayala se convirtió en el protagonista de la película "El Polaquito".

"Un día llegó (el director del film, Juan Carlos) Desanzo y nos reunieron en el comedor a todos los chicos y nos contaron que estaba preparando una película sobre la vida de un pibe de la calle y que él quería trabajar con un pibe de la calle", contó.



Ayala hizo el casting y a los dos meses los coordinadores del hogar le dijeron que era el elegido: "La llegada de 'El Polaquito' me abrió la posibilidad de conocer otros universos".



Cuando empezó a ganar su dinero, el joven actor alquiló una casa con un amigo del hogar. "Estuve tres meses y me fui a lo de mi mamá, pero no me pude reinsertar", indicó.

Emocionado, Ayala intentó explicar por qué su familia le había ocultado la verdadera identidad de su madre, pero no pudo. "Cuando no tenés un peso toda la vida se hace muy complicada, en todos los sentidos. Y a veces vienen hijos sin desear y uno se encuentra con accidentes, y uno cría a sus hijos como puede", señaló.



"Aprendí que los niños mal atendidos terminan siendo adultos tristes y frustrados", finalizó el actor.