El filoso dardo de Brian Sarmiento contra Solange Abraham tras su expulsión de Gran Hermano: "Perdió..."

Y fue todavía más duro al analizar el motivo por el cual, según él, la participante perdió peso dentro de la dinámica del programa: “Ya era aburrido lo que hacía y los chicos le perdieron el respeto porque siempre caía en la misma, muy repetitiva en los recursos”.

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Cuál fue el verdadero motivo de la inesperada expulsión de Solange Abraham en Gran Hermano

La noche del miércoles 29 de abril quedará registrada como una de las más sorprendentes en la historia de Gran Hermano Generación Dorada. En plena transmisión se confirmó la expulsión de Solange Abraham, una de las figuras más comentadas del reality de Telefe. La decisión tomó por sorpresa tanto a los jugadores como a la audiencia, ya que ocurrió de manera repentina y sin señales claras de que algo así pudiera pasar.

En medio de la gala en vivo, la voz de “El Big” convocó a todos los concursantes al living y dio a conocer la resolución: Sol debía abandonar la casa de inmediato. El anuncio dejó a todos desconcertados, sobre todo porque la explicación oficial sostuvo que la participante estaba “deshonrando” la esencia del programa. La medida se relacionó con las reiteradas declaraciones que Abraham había hecho en el confesionario, donde expresó en varias ocasiones su deseo de dejar el juego debido a la angustia que le provocaba la distancia con su hija.

Con el paso de las horas, comenzaron a circular rumores que cuestionaban la versión inicial. La salida de Solange no solo alteró la dinámica dentro de la casa, sino que también disparó especulaciones sobre lo que realmente habría sucedido detrás de escena. En ese marco, Ángel de Brito aportó otra perspectiva desde sus redes sociales, compartiendo información que, según él, revelaba el trasfondo de la decisión. “Parece que tiene propuesta de La Casa de los Famosos. Y empezó a exigir muchas cosas, entre ellas ver a sus hijas y más plata. En La Casa de los Famosos le pagaban más”, escribió el conductor de LAM (América TV) en su cuenta de X.

Cabe recordar que, días antes, Abraham había participado brevemente en la versión estadounidense del formato Celebrity Big Brother, como parte de un intercambio entre programas, donde permaneció durante una semana.

Sin embargo, su regreso al ciclo de Telefe no habría estado a la altura de sus expectativas. Lejos de quedarse en silencio, Ángel de Brito volvió a manifestarse con dureza contra la producción y cuestionó algunas de sus decisiones: “Es cualquiera que salga Sol, entre Cinzia, que después vuelvan con información en el repechaje. ¿Qué están haciendo con GH?”, lanzó, dejando en claro su postura crítica frente al rumbo que está tomando el reality conducido por Santiago del Moro.

TW Ángel de Brito - verdadera razón de la salida de Sol Abraham de GH Generación Dorada