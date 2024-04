Agostina expuso el punto débil de Furia dentro de Gran Hermano: "No se banca..."

Además, en el ciclo conducido por Fefe Bongiorno y Gastón Trezeguet, Spinelli criticó duramente el juego de la participante más polémica del show. "Jugá, pero jugá limpio. Juega sucio como persona", disparó.

El ingreso de la correntina al programa de Santiago del Moro desestabizó por completo a la tatuada. Juliana se quejó con uno de sus compañeros que Coti no la miraba. “Entra, no me mira y no me saluda. Ni me mira a los ojos. Saludó a todos y no me saludó”, había dicho Furia molesta.

Se filtró el mayor secreto de Gran Hermano y estalló un escándalo

Santiago del Moro anunció que esta semana la nominación en Gran Hermano será mixta. El conductor explicó que los jugadores votarán para definir quién quieren que deje la casa (votación en negativo), pero luego el público podrá votar a su favorito para que siga en el reality (votación en positivo).

"Ellos no van a saber. Ellos van a votar en negativo, cuando terminen de nominar se les va a informar que es mixta. Entonces la gente va a votar a los que quieren que se quede. ¿Qué va a pasar con esto? Van a mandar muchos a placa, la gente va a definir quién se queda y quién se va. Y ahí se van a medir un poco los fandoms", detalló.

Sin embargo, el sentido de esa dinámica se esfumó por un error de la producción. En video que circula en las redes se ve a Furia contándole a Damián que este miércoles implementarán esta forma de votación.

Al parecer, Juliana recibió la confirmación en el confesionario de parte del psicólogo del programa, a quien llaman "Gran Primo": "Se ve que vamos a votar en negativo para que después la votación (del público) sea en positivo. Para los que se quieran ir, está bueno".

Esta filtración en la casa arruinó el factor sorpresa que implica la nominación mixta. Habrá que espera a esta noche para ver si toman alguna medida para evitar especulaciones dentro del juego.