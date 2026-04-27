Kennys Palacios confesó por qué quedó afuera de la serie de Wanda Nara y si se rompió la amistad

"Para mí fue una gran experiencia Gran Hermano y la verdad que lo volvería a hacer y con muchas ganas de volver en el repechaje si la gente me acompaña. Creo que la gente que abandonó no tiene que volver, si abandonaste ya está, por algo los que abandonaron ya tienen sus reemplazos", admitió el mediático sobre su experiencia en el reality y sus ganas de volver a ingresar a la casa en el repechaje.
Consultado por el no apoyo de Wanda Nara cuando estaba dentro de la casa, Kennys Palacios dejó en claro que no está enojado con ella por ese tema: "Cero, no pasó absoutamente nada, solo que no subió una historia y nada más. A mí una historia no me hace más o menos amigo de una persona, sino me tendría que enojar con tanta gente... Pero no me enoja, para nada. Yo estoy tranquilo y sé lo que pasa entre nosotros dos".
Asimismo apuntó: "Me encantaría estar en MasterChef, ¿por qué no? Se que se viene la nueva temporadan y están llamando gente". Luego, el estilista tiró un palito al no ser convocado para la serie de Wanda y Maxi y contó quién ocupa su lugar.
"Se ve que no pensaron en mí, llamaron a otro personaje. Me contaron que Lucas Spadafora hace de un maquillador o peinador. Pienso que no me llamaron porque pensaron que yo seguía dentro de la casa de Gran Hermano", finalizó un tanto desilusionado.
Kennys Palacios explicó por qué nunca nombró a Wanda Nara en Gran Hermano
Al salir de la casa de Gran Hermano, Kennys Palacios habló en el stream de Telefe con Santiago del Moro y dio sus primeras vivencias después de pasar por el reality y contó por qué nunca nombró a Wanda Nara.
"Me daba miedo la cancelación. Me controlé bastante porque tenía miedo a la cancelación, al qué dirán. Tengo una amiga que es mediática entonces cualquier cosa que diga la podían tomar. No sé si tengo hate o no pero antes de entrar a la cassa tenía un hate que no era mío", se sinceró acerca de su exposición por su amistad con la conductora.
Y aseguró que nunca se refirió a ella dentro de la famosa casa: "Nunca la nombré, cuando contábamos historias normales nunca conté nada", comentó.