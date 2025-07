Tras el revuelo por el reemplazo de Ángel de Brito en LAM, Marixa Balli fue tajante en lo de Georgina Barbarossa

Más adelante, reveló el momento en que la producción le informó que no iba a conducir el programa. “Me dicen 'mirá Marixa, te vamos a sacar de la conducción del día de hoy porque son temas picantes'. O sea, ¿la vida de Icardi es picante? Venimos hace diez millones de años hablando de este tema. Después el tema de que se había separado Nico Vázquez”, ironizó.

Balli consideró que los temas que iban a tratarse en el programa no eran complejos ni difíciles de abordar, por lo que, según ella, la excusa no tenía sentido. Aseguró que tiene la capacidad suficiente para conducir el ciclo y que, en caso de necesitar aclarar algún dato, no tendría problema en consultarlo con alguno de sus compañeros.

Además, confesó que la tarea que desempeña en el programa no siempre le resulta del todo cómoda, ya que recuerda con incomodidad la época en la que los noteros de espectáculos la seguían constantemente en busca de alguna declaración.

Pero lo que más la indignó fue la forma en la que le comunicaron que no conduciría finalmente el programa. “Antes de decirme que no iba a reemplazar a de Brito me dicen: 'No te pongas mal, no lo tomes a mal...'. Que te digan eso es decirte 'esta tarada descerebrada no puede hilar dos palabras seguidas', que creo que no es el caso. Entonces dije 'esto es demasiado fuerte para mí’”, relató.

Marixa admitió que, desde el momento en que le avisaron que no conduciría hasta que comenzó el programa, no pudo sacarse la situación de la cabeza. “¿Cómo pueden pensar que a mí no me da el cerebro para conducir?”, se preguntó indignada. Y sumó, en relación con un comentario de Yanina Latorre: “Y después dijeron, 'ay, mirá la cara que tiene, está celosa por la conducción'. Yo digo, ¿cómo puedo estar celosa por una conducción? Vos sabés las cosas que tengo en este cerebro... no me da la cabeza para tomarme dos segundos en estar celosa por una conducción”.

A pesar del mal momento, Balli agradeció a Ángel de Brito por la oportunidad que le dio al incorporarla al programa y permitirle conducirlo en varias ocasiones. “Para mí fue algo increíble que nunca me lo hubiese imaginado. Estoy más que feliz porque ya transité algo hermoso para mí como experiencia de vida”, expresó con sinceridad.

Finalmente, anunció que ya no tiene interés en volver a ocupar el rol de conductora en futuras ausencias del periodista. “Yo no necesito más esto, me quedo como panelista, pero no cuenten conmigo cuando pase algo para la conducción”, concluyó tajante.