Aníbal Lotocki se mudó a un barrio privado y rompió el silencio sonriente: "Nunca pense que..."

El polémico cirujano y su pareja se subieron al auto de alta gama y antes él dijo unas pocas palabras con una sonrisa: "Nunca pensé que iba a ser tan estresante”, sostuvo sobre la mudanza.

Hasta el momento se desconocen detalles de dónde se mudarán ya que se mantiene en total reserva para que no se filtre en los medios pero circuló que se iría a un barrio privado ubicado en Pilar, el cual ya tendría señado.

En un momento trascendió que irían al barrio privado Haras del Sur 1 en La Plata pero que los planes cambiaron debido a que no fueron aceptados.

Cabe recordar que Aníbal Lotocki ya fue condenado por lesiones graves en 2022 a cuatro años de prisión y 5 de inhabilitación para ejercer la medicina.

anibal lotocki.jpg

Aníbal Lotocki arrojó una dura reflexión en medio de una ola de denuncias en su contra

La muerte de Silvina Luna a los 43 años ocurrida el 31 de agosto puso nuevamente en el centro de las miradas al polémico cirujano Aníbal Lotocki, quien ya cuenta con sentencia en la Justicia por las denuncias que realizaron Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.

En este sentido, ante la ola de nuevas denuncias que aparecen en su contra de ex pacientes, Aníbal Lotocki rompió el silencio ante la consulta de la producción del ciclo Bien de mañana, El Trece, y explicó por qué opta por no dar declaraciones.

anibal lotocki.jpg

“Si me río soy un psicópata, si estoy serio o preocupado soy un farsante. Si no hago gesto alguno soy un indiferente que no le importa nada”, empezó su descargo vía WhatsApp el polémico cirujano.

Y continuó: “Si explico cualquier cuestión estoy mintiendo, si no la explico es porque estoy siendo sucio y me escondo. Así que les dejo el tema a ustedes que saben decir porque entienden lo que el público quiere escuchar".

Y cerró tajante: “Lo que diga no hace la diferencia, yo ya dije lo que tenía que decir, la Justicia se expidió...”.