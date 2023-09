Aníbal Lotocki arrojó una dura reflexión en medio de una ola de denuncias en su contra 

En este sentido, ante la ola de nuevas denuncias que aparecen en su contra de ex pacientes, Aníbal Lotocki rompió el silencio ante la consulta de la producción del ciclo Bien de mañana, El Trece, y explicó por qué opta por no dar declaraciones.

anibal lotocki.jpg

“Si me río soy un psicópata, si estoy serio o preocupado soy un farsante. Si no hago gesto alguno soy un indiferente que no le importa nada”, empezó su descargo vía WhatsApp el polémico cirujano.

Y continuó: “Si explico cualquier cuestión estoy mintiendo, si no la explico es porque estoy siendo sucio y me escondo. Así que les dejo el tema a ustedes que saben decir porque entienden lo que el público quiere escuchar".

Y cerró tajante: “Lo que diga no hace la diferencia, yo ya dije lo que tenía que decir, la Justicia se expidió...”.

anibal lotocki 1.jpg

El particular cartel que colocó Aníbal Lotocki en el frente de su casa: "A la prensa"

En medio de las innumerables denuncias al médico Aníbal Lotocki y luego de que el juez rechazara un nuevo pedido de detención, el mismo decidió tomar un polémica decisión para enviarle un mensaje a los medios.

Este jueves, las cámaras de A la Tarde, América Tv, registraron imágenes de la fachada de la vivienda del médico, donde colocó un polémico cartel.

"Me dice la producción que tenemos una imagen frente al domicilio de Aníbal Lotocki con un cartel que dice: A la prensa, con los chicos no. Para que se entienda, es un cartel que cuelga alguien que vive en esa dirección", afirmó Luis Ventura.

Al final del escrito, se encontraba firmado por los nombres Guillermo Espinosa y Marcela Scotti, a lo que una panelista sumó: “Nombra a los abogados, para cualquier cosa se comuniquen con ellos”.

“Marcela Scotti es la mujer de Fernando Migues, titular y presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, que ha decidido defender preservar e invocar los derechos que tienen los hijos de Lotocki para que no se lo ataque. Que no se vaya a la casa a hacer escraches o manifestaciones pacíficas”, amplió Diego Esteves.