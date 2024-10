Apareció el video que demuestra la verdad en la relación entre Natalia Oreiro y Guillermo Francella

"Natalia Oreiro hace un ingreso al móvil y fue directo a Solita, como que Guillermo sale incómodo", comentó Natalie Weber en el ciclo matutino, en referencia a la trasmisión oficial de la alfombra roja, que estuvo a cargo de Ángel de Brito y Pamela David.

Según se comentó habrían hecho un esfuerzo para evitar saludarse en la antesala a la ceremonia en el salón de la Usina del Arte. De todos modos, apareció un video que evidencia que las cosas están bien entre ellos.

El material exclusivo de PrimiciasYa muestra el momento exacto del saludo de Natalia Oreiro y Guillermo Francella en la alfombra roja de los premios Martín Fierro de Cine.

Embed

Guillermo Francella se destacó y ganó el Martín Fierro de Cine 2024

Anoche se realizó la primera entrega de los Premios Martín Fierro de Cine por la pantalla de América para homenajear a lo mejor de la ficción nacional tanto en películas, como en series.

Grandes figuras estuvieron nominados y el actor Guillermo Francella fue el ganador a mejor actor de serie por su labor en El Encargado (Disney +), que tuvo tres temporadas hasta el momento.

En su categoría, competía con Luis Brandoni (Nada), Juan Minujín (Coppola), Gastón Pauls (Barrabrava), Diego Peretti (El Reino), Santiago Korovsky (División Palermo) e Iván Hochman (El Amor después del Amor).

Finalmente, en su discurso, Francella expresó: “Yo no estoy acostumbrado a tener discursos retóricos ni frases tendenciosas o palabras grandilocuentes. Pero si hay una palabra que expresa todo lo que es mi estado de ánimo hoy al recibir esta distinción, que es gracias”.

“Gracias, en primer lugar, a muchas personas. A APTRA, al jurado de APTRA, que es maravilloso esto que han logrado de poder distinguirnos con cine, series por streaming, que vuelve de algún modo, ya que en la televisión no tenemos más ficción, y que podamos tener esta apertura con las plataformas y se pueda distinguir, me parece algo fantástico”, siguió.

Luego, puntualizó en su serie y destacó: “Muchas gracias a Gastón Duprat, Mariano Cohn, los creadores de la serie, por haberme propuesto para este personaje. Son dos personas que respeto muchísimo, me encanta trabajar con ellos codo a codo. Ha sido un proceso muy movilizante todo el proceso de estas tres temporadas, me gratifico mucho llevarlas a cabo. Gracias a Disney, Starplus, Diego Lerner, Pampa Films, todos mis compañeros y compañeras, ha sido maravillosa la experiencia de trabajar en esa serie con todos ustedes".

“Gracias al equipo, por supuesto que del primero al último, muchas gracias a todos. Y al grupo que hoy me pedía, para ustedes: Momito, Susana, Osky, los quiero mucho. Quisiera fundamentalmente dedicar esta distinción al público que me ha acompañado durante toda mi vida con absoluta fidelidad, alentando, desde el primer día que me convertí en actor. Ese hombre, esa mujer, todos los días sin ningún tipo de discriminación. Esto es para ellos, para el público. Gracias”, mencionó.