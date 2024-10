Mirtha Legrand recibió el Martín Fierro de Cine de brillante y pidió que no se cierre el INCAA

"Por favor, ¡no cierren en INCAA! Soy un producto del cine argentino. Hice 36 películas maravillosas, siempre de protagonistas, todas en Argentina, solo hice una en España. En mi casa se ama el cine argentino", destacó la conductora.

"Si hay gente que recibió un crédito y no devolvió el dinero que correspondía, bueno, esa queda afuera, no le damos más nada", afirmó con respecto a los fondos del Estado destinados para la realización de producciones artísticas.

Y reiteró firme: "No se puede cerrar el INCAA. El cine argentino es el más importante de hablan hispana, así que lo tenemos que mantener los argentinos. Hagamos fuerza y esto va a continuar haciendo películas maravillosas".

Mirtha Legrand cerró su discurso recordando las famosas palabras de Martín Fierro sobre la unidad de los hermanos y marcó: "Así que no nos dejemos devorar".

Natalia Oreiro reveló la fuerte razón por la que no eligió un look muy ostentonso en los Premios Martín Fierro de Cine

En su paso por la alfombra roja de los Premios Martín Fierro de Cine 2024 transmitidos en vivo por América Tv, Natalia Oreiro dio un firme mensaje sobre la actualidad de la ficción en la Argentina.

La actriz uruguaya nominada por la serie Iosi, el espía arrepentido manifestó que no quería lucir un look demasiado lujoso en solidaridad con el momento que atraviesan el cine nacional y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

"Me vestí yo. Fue un tema la elección del vestuario, debo de agradecerle mucho a Pablo Ramírez, que me hizo un vestido increíble. Este lo diseñé yo y me lo realizó Manuel González", dijo la artista al encontrarse con Guido Záffora.

Y continuó: "Pero bueno, era para mí una decisión qué ponerme porque es una noche muy especial. Quería enaltecer estos premios que se hacen por primera vez, pero al mismo tiempo entendiendo que es un momento de la realidad de toda la Argentina un poco complicada y entonces quería algo sencillo".

"Es ambiguo celebrar algo que escasea. Agradezco que también hayan puesto a las series en estos premios y ojalá que el año que viene tengamos también la posibilidad de celebrar estos galardones con muchas películas. Sabemos que va a ser difícil, que el año que viene podamos tener películas", dejó en claro su postura Natalia Oreiro.

Y cerró: "Como actriz deseo que también podamos ver las películas en las salas. De eso se trata. El cine para un pueblo es la memoria, ¿no? Y una alegría a la gente también".