Alejandra Maglietti dio a conocer el drama que sufre en el sexto mes de embarazo

Al aire del programa de radio en el que trabaja junto a Lizy Tagliani, Maglietti dio detalles del particular momento que atraviesa por estos días y conmovió a los oyentes.

“Me duele la costilla, la espalda. Después de buscar un montón por internet y de fijarme en TikTok, Instagram y Google, encontré una almohada que tiene como una forma especial", comenzó su relato.

Y explicó sobre esos dolores físicos importantes que siente: "Es como que te metés adentro y como que te agarra bien la panza y la espalda, pero tenés que equilibrar todo y es un quilombo”.

Alejandra Maglietti contó el tip que implementó para poder pasar el dolor: "Me dolía tanto acá al costado que me metí una toalla enroscada en la espalda para que me quede la cintura derecha, porque si no es imposible”.

Alejandra Maglietti reveló el nombre de su bebé y el particular pacto con su novio para elegirlo

Alejandra Maglietti está pasando por el momento más especial de su vida transitando su primer embarazo y la espera del nacimiento de su primer hijo.

Tras confirmar que será varón, la panelista de Bendita, El Nueve, contó cuál es nombre que eligieron con su pareja Juan Manuel para el bebé y la manera en que se pusieron de acuerdo en la decisión.

"Ya me visto a mi estilo, ya está, me cansé de tanta cosa tapada", dijo Maglietti. Y siguió: "Tenemos nombre eh. Lo puedo compartir cuando ustedes me digan, no lo dije en ningún lado".

Luego, ante las consultas de sus compañeros, la abogada reveló el nombre elegido y cómo se pusieron de acuerdo con su novio.

"Le vamos a poner Manuel. Si era mujer el nombre lo elegía yo, que ya lo tenía elegido hace muchos años, era como mi nombre, y si era varón lo elegía él, así que lo eligió él", indicó Alejandra Maglietti.

"Me encanta el nombre igual. Me gusta más que quede Manu, le van a decir así", cerró emocionada mostrando su creciente pancita.