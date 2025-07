Brutal agresión a Luis Ventura en un partido de fútbol: no participará de los Martín Fierro de Radio 2025

Instantes después, Ventura se comunicó con el programa y contó: "Me pegaron de costado, medio de atrás, a la altura de la sien, tengo toda la cabeza hinchadísima. Yo decidí irme, porque tenía debía ir al Martín Fierro, pero me di cuenta de que no estoy en condiciones".

"Voy a ir a la Trinidad y si me tienen que internar, me internaré", agregó. "¿Necesitarás puntos?", le consultó Tauro. "No, puntos no, porque lo tengo todo inflamado. A lo mejor me tienen que cortar para que me drene la sangre", consideró el comunicador.

Más adelante, aseguró sobre el violento episodio: "Es el mismo tipo que nos agredió la última vez en el año 2018. Liberaron la puerta y entró toda la gente de afuera y nos agredieron de la misma manera".

Embed

Luis Ventura se entrevista a sí mismo: confesiones íntimas sobre la soledad y los mensajes del más allá

El sábado se emitió una edición especial de Secretos Verdaderos (América TV), en la que se presentó una entrevista muy íntima de Luis Ventura consigo mismo, en la que se animó a revelar aspectos profundos de su historia personal.

Bajo el título "Ventura por Luis", el periodista se entrevistó a sí mismo y recorrió momentos clave de su vida, como el vínculo con su padre Don Antonio, las experiencias espirituales que lo conectan con familiares fallecidos y su reflexión sobre la soledad, entre otros temas.

"Saqué la palabra ‘no’ del diccionario de mi vida, no acepto el no", reconoció el periodista. En cuanto a las señales que dice recibir, Ventura explicó: "Con mis antepasados hablo cuando tengo que tomar una decisión, espero una señal. La gente me mira raro pero tengo una capilla en mi habitación que prácticamente no se puede entrar de lo desordenada que está". "Cuando se cumple algún aniversario o cumpleaños yo le enciendo una velita. La velita dura 4 o 5 horas. La noche anterior yo hablé con alguno de ellos y al día siguiente enciendo la velita y mediodía levanto carpa para ir a laburar y hay veces que todavía la velita está encendida y a veces apagada", continuó con emoción.

"Hay días que después de volver a casa por la noche, el único que me espera es Ringo, mi perro de 15 años. Entro a la habitación y la velita que había dejado apagada, muchas veces está encendida", relató Ventura, visiblemente conmovido.

"Para mí es ‘agarra o decí que sí’, lo tomo como una señal a veces", se sinceró sobre esas señales. Y al hablar de la soledad, confesó: "Sé utilizar la soledad, es una buena compañera pero soy muy amiguero, familiero y de armar grupos todo el tiempo".

"Hago la que siento acá (señalando su corazón) todo el tiempo y muchas veces en contra la corriente", expresó Ventura al referirse a cómo toma sus decisiones en la vida.