Un ex que regresa a la vida de Jésica Cirio: "Ella viajó tres veces a México"

“Los amigos le decían que esperara, que Elías no les cerraba, pero ella se hacía la gila y no escuchaba. Se quería embarazar”, afirmó y sumó: “Ella se iba a hacer una inseminación porque él tiene una vasectomía y, si bien puede tener hijos, debe hacerlo mediante un procedimiento en los testículos. Ellos estaban bien como pareja, tenían ya designada la habitación del bebé y estaban listos para armar el cuarto. Ahora, con el diario del lunes, Jesica zafó”.

Novio Jesica Cirio

Elías Piccirrillo brindó su apoyo a Jésica Cirio y dio detalles de su dura vida carcelaria

Elías Piccirillo dejó que no goza de ninguna comodidad especial en el día a día en la cárcel de Ezeiza, donde se encuentra alojado desde fines de marzo tras ser acusado de estar detrás de un falso operativo policial para perjudicar a Francisco Hauque.

"No tengo ningún privilegio. Soy una persona detenida que está pasando un proceso injustamente. Soy ajeno e inocente. En ningún momento se pide ninguna parte especial vip o todo lo que suponen desde afuera. Tiene un montón de emociones... ¿Cómo es estar preso? Y... Es feo", dijo el empresario al programa Mujeres Argentinas (El Trece).

Consultado por su ex esposa Jésica Cirio, Piccirillo aclaró que luego de la separación, todo quedó en el mejor de los términos y que ella no lo visitó en el penal: "Jésica es una persona excelente, no la conocen, y quien la conoce puede dar fe de eso. Nos divorciamos en buenos términos. La verdad que la relación que tuvimos fue excelente. No le conté los inconvenientes que tenía con Franscisco (Hauqué), la cuidé", se sinceró Piccirillo.

Y aclaró por qué se dio el final del matrimonio a un año de la boda: "Por cuestiones privadas decidimos terminar la relación, ella no tiene absolutamente nada que ver y es totalmente ajena. Esta situación le ha generado un daño importante que no corresponde, por supuesto".