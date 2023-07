Camila Homs reveló el importante paso que decidieron dar en su relación con José Sosa

Sin embargo, reveló un importante detalle y aseguró que tanto sus hijos, Francesca y Bautista como las del futbolista, Rufina y Alfonsina, ya se habían conocido. "Estamos super bien y muy contentos", destacó Cami y reconoció que las familias ensambladas no eran algo fácil.

Finalmente, centrándose en la pareja, la modelo se remontó al día en que se conocieron y admitió que al verlo por primera vez no sabía que era futbolista. "No lo conocía. Después me enteré por el entorno, porque tenemos una amiga en común. No es que lo googleé ni nada… Pero tampoco soy de juzgar para nada en ese sentido”, contó.

La más romántica de las fotos de Camila Homs junto a José Sosa: "Estoy de..."

Tras meses de rumores sobre su romance con José "El Principito" Sosa, donde cada vez que se le consultaba por el tema se limitaba a responder que apenas se estaban conociendo, recientemente Camila Homs gritó a los cuatro vientos lo enamorada que está del futbolista.

La ex de Rodrigo de Paul, con quien tuvo a sus hijos Francesca y Bautista, ya le puso el rótulo de novio al deportista con el que fue descubierta a los besos en un boliche a fines de marzo pasado.

Lo cierto es que hace unos días, en plena interacción con su casi millón de seguidores en Instagram, Cami abrió su cajita de preguntas, y no le tembló el pulso a la hora de responder, dejando atrás aquella imagen de desesperación y angustia frente a la nueva vida sentimental del papá de sus hijos junto a Tini Stoessel.

Así, ante la pregunta de un seguidor que le consultó directo"¿Tenés novio?", Homs no dudó en declarar cortito y al pie con un contundente"Si", con una romántica postal que, a juzgar por la imagen, tiene como fondo de pantalla de su teléfono celular, donde se los ve abrazados. ¡Enhorabuena!