Camila Homs y un cumpleaños a todo trapo para su hijo Bautista, con Rodrigo de Paul incluido: las fotos

Claro que la gran fiesta fue a la tarde, que tuvo como temática a la Selección Argentina. Con una ambientación repleta de globos blancos y celestes, pelotero mundialista y una gran piñata con forma de la Copa del mundo, llamativamente Camila Homs hizo presente al papá del nene -que está en España- a través de las cookies de la mesa de dulces con forma de camisetas con el resto de los nombres de la Selección campeona de Qatar 2022.

Camil a Homs cumple Bautista 3.jpeg

En tanto, otro punto que no pasó desapercibido y confirma lo bien que marcha su noviazgo con José Sosa, fue la presencia de las hijas del principito en el festejo y no fue otra que Pochi de Gossipeame quien se percató del detalle, que no dudó en contarlo a través de sus redes.

Hijas de José Sosa en el cumpleaños del hijo de Camila HOms.jpg

Camila Homs cumple Bautista 2.jpeg

Camila Homs cumple Bautista 5.jpeg

La contundente opinión de Camila Homs sobre el rol de las mujeres de los futbolistas: "Sos..."

En su paso por Noche al Dente (América TV), Camila Homs se refirió al rol de las mujeres de los futbolistas: "Sos el sostén del deportista".

"Yo me fui muy chica, a los 18 años. Empecé en Valencia, ahí estuve dos años, yendo y viniendo. Después vine acá, estuve seis meses, y me fui para Italia. Estuve cinco años. Me dio la posibilidad de crecer. Pasé unos años maravillosos, viví experiencias hermosas. Mi mayor sueño era ser mamá, ser mamá joven. Hoy puedo decir que cumplí ese gran sueño que tenía", admitió la modelo de 27 años, ex de Rodrigo De Paul.

CAMILA HOMS DENTE .jpg

"¿Te das cuenta del sacrificio que genera una chica tan chica como vos: irte a otro país, lejos de tu familia? ¿Cómo es esa vida? ¿Cómo hacés para no aburrirte?", quiso saber Fer Dente. "Miro para atrás y el rol de la mujer en ese tipo de parejas es fundamental. Yo me fui muy chica y tenía que levantar mi casa yo sola, porque el jugador trabaja. No me arrepiento de nada de lo que hice", contó.

"Tenés que apoyarlos muchísimo, sos el sostén. Ellos llegan, tienen un día malo, día bueno, sos la que siempre está", opinó sobre las parejas que acompañan a los deportistas de elite. "¿Y si vos tenés un día malo?", le preguntó el conductor. "Bueno, también está la otra parte", le respondió.

"¿Y es verdad eso que dicen que el club les pone presión a las parejas para que los contengan?", indagó Dente. "Eso depende del club. No, en los que me tocó estar a mí, la verdad super bien. Es más, al contrario. Con las mujeres fueron super serviciales, les daban importancia tanto al hombre como a la mujer", afirmó Homs.