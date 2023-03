El video de Camila Homs a los besos con un hombre en un boliche

Fue Estefanía Berardi quien dio detalles de la noche a pura pasión de Camila en una conocida discoteca donde estuvo muy cerca de un futbolista en medio de la pista.

Embed

“Estuvo en África el fin de semana a los besos con un chico, a quien se le ve el perfil, el corte de pelo, el tatuaje”, explicó la panelista.

Y agregó: “Pero ella estaba re copada, muy divertida, muy arriba. Hay una foto que están muy cerca, me dijeron que re chapaban, que estuvieron a los besos toda la noche. Ella está soltera y es una diosa”.

Luego, desde su cuenta de Twitter, Berardi confirmó que el muchacho en cuestión es otro futbolista, José Sosa, de Estudiantes de La Plata.

Cabe recordar que Camila Homs estuvo en pareja con Charly Benvenuto unos meses, de quien se separó en enero de este año.

cami homs.jpg

Camila Homs está furiosa con la madre de Rodrigo de Paul y le mandó fuertísimos mensajes

A comienzos de marzo se supo que Mónica Ferrarotti, la madre de Rodrigo de Paul, empezó a seguir en Instagram a Tini Stoessel, y eliminó de sus amigos a Camila Homs, la madre de sus dos nietos.

"Mónica llegó a Argentina en las últimas horas, después de haber estado en Madrid con sus nietos, y se desayuna con todo este escándalo de empezó a seguir y dejó de seguir. Mónica habría empezado a seguir a Tini y habría dejado de seguir a Camila, lo cual enfureció a Camila y generó que le mande una catarata de mensajes a su exsuegra, le mandó mensajes muy enojada", contó Maite Peñoñori en Intrusos, América TV.

"Cuando los chicos tienen que tener una videollamada con su papá, es a través del teléfono de la niñera. Hay bloqueo total y ningún tipo de comunicación", aseguró la panelista.

Pero lo cierto es que la madre de De Paul no se hizo cargo de este reclamo: "Mónica hacía un mes no entraba a su Instagram, nunca había dejado de seguir a Cami y empezado a seguir a Tini. A mí me dicen que ella está siempre con su teléfono, pero poco, me dicen que jamás la dejaría de seguir a Camila porque tienen una relación de buena onda", sumó Marcela Tauro.

"Es cierto que a Tini no la seguía y de repente la sigue. Hay mucha intriga en torno a esto, me confirman que existió el enojo de Camila hacia ella, está muy enojada, le mandó unos mensajes subiditos de tono, recontra caliente... A Mónica la situación la angustió mucho, ella tiene un vínculo con ella y los nenes, no quiere que esto sea un impedimento para ver a los nenes", cerró Maite.