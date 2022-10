Claudia Fontán preocupó a todos usando bastón y contó el insólito motivo por el que se lastimó

“Me levanté con el pie como una empanada gallega, no me hice placa ni nada”, reveló la actriz que agradeció tener en su casa el bastón que supo ser de su mamá y ahora lo utiliza para no apoyar del todo el pie.

Sobre lo sucedido contó: “Me había armado un platito con sandwiches de miga variados, torta y me había puesto una servilletita abajo. Estaba subiendo las escaleras y pisé en la punta, estaba con unas chatas, viste que tiene suela. El pie se desliza al escalón anterior”.

“En vez de soltar el plato y agarrarme de la baranda, lo único que quería era salvar el plato. Quedó apoyadito, mi pie hecho bola”, concluyó.

Embed

El divertido percance de Claudia Fontán en el programa de Guido Kaczka

Claudia Fontán recibió al ciclo de Guido Kaczka en su casa y decidió mostrar su particular cocina. La actriz se sumó a los juegos de preguntas y respuesta de Bienvenido a bordo, El Trece, y mostró cómo vive, como suelen hacer todos los invitados por video llamada.

La rubia hizo base en su cocina y Guido se quedó sorprendido por lo linda que la tiene decorada: “¿La hizo Cris Morena?”, afirmó el conductor al notar que se parece al decorado de una novela. La “Gunda” se dedica a cocinar hace mucho tiempo y desde allí graba los videos para las redes, y admitió que es un lio limpiarla.

En medio de la charla, la actriz le contó que preparó un “set” para atender la llamada, "Me armé un set con un papel de aluminio, es muy fácil señora no se impresione. Es un libro de cocina, este es de Juliana López May que yo aprendo mucho con ella, y arriba le ponés un papel de aluminio", comenzó relatando.

Pero mientras mostraba su backstage las cosas se complicaron y todo comenzó a caerse: "Uy, la pu… Pará, se me desarmó el set", dijo Fontán ante las risas del conductor y ambos se tentaron cuando incluso a la actriz se le girara el celular sobre su base: todo estropeado.