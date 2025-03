Comenzaron los problemas en la familia de Wanda Nara tras su separación de Mauro Icardi

Concretamente se refirió al cambio en el nivel económico que estaría experimentando la familia de la mediática luego de su separación, sobre todo su mamá Nora Colosimo. “Quiero decir que en la familia Nara se va a empezar a notar la merma económica. ¿Por qué? Porque ya me empezaron a llegar chats de que están pidiendo canje para algunas cositas", deslizó Balbiani.

E inmediatamente detalló: “Parece que están necesitando cosas para la casa. Están pidiendo, a través de una arquitecta, si le pueden dar un par de cortinas y un par de cosas más a Nora”. “A ver, nos jactamos de tener mucho dinero. Wanda siempre dice ‘yo me mantengo sola’ y el otro día se filtró un chat de Nora...”, agregó la panelista mientras se disponía a leer un supuesto pedido de canje vía chat de WhatsApp.

“Buenas tardes, soy Gaby, arquitecta y estoy decorando el departamento de un famoso. Quería saber si te interesa hacer un canje por publicidad. Gracias”, leyó entonces a continuación así como también la respuesta a esa consulta: “Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Soy Agus. ¿De qué famoso estaríamos hablando?".

"Es para la mamá de Wanda Nara. Solamente es una cortina para la ventana balcón y un screen para la cocina", atinó a detallar la arquitecta quien se encontró con una cortante contestación: “Ah, pero las famosas creo que son sus hijas”.

Fue allí que uno de los conductores del ciclo, Matías Vázquez, disparó letal contra la madre de Zaira y Wanda. “No la conocemos a Nora porque no habla con nadie, pero es famosa porque siempre se la ve de parranda en parranda en lugares por la hamburguesa y por la Coca”, sentenció picante.

pedido de canje para nora colosimo - captura Puro Show.jpg

Yanina Latorre reveló que Wanda Nara la bloqueó de las redes y dio detalles de su explosiva pelea

Las cosas entre Yanina Latorre y Wanda Nara no están bien. Hace unos días la angelita había explotado contra la mediática y ahora contó que la bloqueó de las redes sociales.

En su programa radial de El Observador, la conductora disparó: "Me bloqueó. Digo, si me bloqueaste no sé para qué. Porque opinar voy a seguir opinando igual. Ella tiene un tema conmigo, me doy cuenta. Porque criticarla la critica todo el mundo. En el programa del Pampito (Puro Show) la hacen mierda, le creen todo a (Mauro) Icardi. Y me bloquea a mí".

"Y hoy a la mañana... el tupé. No le contesté todavía, estaba haciendo gimnasia. Me dijo de todo a la mañana", aseguró y contó: "Empezó temprano: 'debería escuchar a los menores, en vez de decir la cantidad de cosas que decís. El colegio denunció cosas que yo ni sabía, ¿ahora también soy la culpable?', me dijo. Por qué me lo dice a mí, por qué le importa lo que yo pienso, no voy a cambiar de opinión".

"Me puteó. Me dice que Maxi fue violento con los hijos, ahora es el mejor amigo. Me dice: 'qué culpa tengo yo, las nenas declararon con el juez y yo no estaba en el país. ¿También las manipulé?'. Yo de esto no tengo información, no lo sé", siguió.

Y opinó: "La verdad es que si tus hijas declaran con un juez sería bueno que estés vos en el país para acompañarlas, porque no sé con quién fueron. El padre no está, vos tampoco. Y me tiró de todo: que lo invitó mil veces a los cumpleaños, que tiene pruebas, que él nunca quiso ir a un cumpleaños. Porque, claro, él no quiere ir a la casa de ellas, él quiere que sus hijas vayan a su casa".

"Pero acá todavía no hay delito, no hay denuncia. Piden correr al juez, ahora piden correr al defensor de menores, yo creo que Wanda todo lo que le sale en contra pide cambiarlo, como si tuviera un justicia paralela", sostuvo Yanina.