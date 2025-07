El tierno saludo de Mila Yankelevich que tocó el corazón de Cris Morena en el programa de Susana Giménez

La primera en aparecer es Azul, la hija menor de Romina Yan. “Hola, mensaje sorpresa mío. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta que estén ahí los tres juntos. Abuela, Valen y Fran, que contenta que me pone. Me apena un poco y me da un poquito de envidia sana de no poder estar ahí. Pero bueno, hoy me toca bancar desde acá. Creo que es decirles la verdad, que estoy orgullosísima de los tres, o sea, la están rompiendo. La verdad que le metes garra a todos tus proyectos. O sea, yo sé que estás a mil, pero aún así seguís tirando para adelante y la verdad que estás agotadísima, pero es lo que te mueve, es lo que te apasiona y es lo que te encanta hacer. Así que nada me pone más feliz”, expresa la joven.