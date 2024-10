El chat íntimo con el pedido de disculpas de Roberto García Moritán a su ex suegra que causó revuelo

Embed

Tras ello, confiaron que el ex de Pampita se comunicó con María Eugenia después de las declaraciones que su madre hizo en A la tarde, y acto seguido compartieron el intercambio de mensajes.

"Hola Eugenia, cómo estás. Mamá contestó en una nota de forma impulsiva, dijo cosas sobre vos que no debería haber dicho, ni piensa. Había escuchado declaraciones tuyas y estaba enojada. Te pido disculpas en nombre de ella y mías. Perdón. Un beso grande", fue el mensaje con el que Moritán intentó disculparse con Zorzenón en pos de no sumar otro frente de tormenta.

En tanto, la respuesta de su exsuegra fue concisa y letal: "Hola. Tu tema no es el nuestro. Espero se solucione y así se calme todo. Revivir el pasado puede ser muy triste. Saludos", a lo que Moritán reaccionó agradeciendo el gesto.

La mamá de Roberto García Moritán puso en duda la fecha de la separación con Pampita

En una entrevista exclusiva con A la tarde, Lucila Fernández Llanos, la mamá de García Moritán, rompió el silencio y habló a fondo de la separación de Roberto y Pampita.

Hace unos días, el empresario confirmó que se terminó la relación y expresó: "Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia".

Al notar que no había sido preciso con la fecha de la separación, Pampita subió capturas de chats a su Instagram, donde dejó en evidencia que todo estuvo bien entre ellos hasta el 20 de septiembre.

"Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha", afirmó la diosa, en clara referencia a las infidelidades que habrían detonado todo.

En el programa de Karina Mazzocco, Fernández Llanos reveló que la relación de su hijo y la modelo veía mal desde antes del 20 de septiembre. "Él ya no vivía con ella. Todo el escándalo empezó cuando lo vieron en un hotel y eso no fue el 20, fue antes".

"¿Cree que puede haber una reconciliación?", quiso saber el notero, Oliver Quiroz. "No, no creo", fue la respuesta tajante de la mamá del empresario. "¿Roberto está enojado?", retrucó el cronista. "Está dolido. Muy dolido", remató la mujer.