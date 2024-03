El complicado momento de salud que vive Federico Barón, hermano de Jimena Barón: "Es durísimo"

"Estoy en tratamiento psiquiátrico, tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica, falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer mis adicciones por enojo, caigo en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor", indicó entre lágrimas.

daniel osvaldo 2.jpg

En este contexto, el portal Teleshow se contactó con Federico Barón, hermano de Jimena Barón, quien es madre de Momo, su único hijo, fruto de su relación con el ex futbolista.

Federico evitó referirse al drama que vive Daniel Osvaldo, ex de su hermana, y comentó que él también está pasando por un delicado momento en cuanto a su salud, al ser afectado por el dengue.

“Prefiero no opinar”, sentenció el actor al ser consultado por el testimonio de Osvaldo. Y además explicó que no la está pasando nada bien por esta infección viral.

“Estoy con dengue, estoy tratando de recuperarme en la cama, es durísimo, no sabés cómo pega, nada que ver con el Covid”, sostuvo el hermano de Jimena.

federico baron.jpg

La contundente reacción de Jimena Barón tras el desgarrador descargo de Daniel Osvaldo

En las últimas horas, Daniel Osvaldo publicó un video en su Instagram, donde habló a corazón abierto. En un mar de lágrimas, el ex jugador contó que sufre depresión y tiene problemas de adicciones. "Mi vida se me está yendo", remarcó.

"Fracaso es que te pasen cosas chotas al pedo, no que te pasen cosas chotas", escribió Jimena Barón, la mamá de Momo, el hijo que tuvo con el ex futbolista, en un mensaje que compartió con sus más de seguidores.

"Sacarle provecho y aprender depende de vos. Por ende, el éxito también", completó, en el mismo posteo, que colgó en sus historias en Instagram. Más tarde, Jimena publicó un texto un poco más extenso.

Jimena Baron posteo Daniel Osvaldo.jpg

"Me hubiese gustado que los chicos sean prioridad y poder protegerlos de todo esto que me entero por el mismo video de Instagram que vieron ustedes. Yo no tengo la posibilidad de quedarme en mi casa, esquivando las preguntas que esto genera", manifestó.

Por último, Jimena remarcó que su prioridad será proteger a Momo, que no quiere que sufra tras la divulgación del video de Daniel Osvaldo.

"Tengo que trabajar, ir a buscar a mi hijo al colegio y llevarlo a hacer deporte. Soy una mamá que, a pesar de todas las que me pasó (incluyendo problemas de salud mental), se ocupa sola hace 10 años, 24/7, de su hijo. El papá siempre contó conmigo, estuve y estaré. Y siempre se alejó por decisión propia sin darnos explicaciones. Por favor, mi hijo es menor de edad y mi prioridad es que esté bien, que siga con su vida normal, cuidarlo y protegerlo, siempre", cerró.