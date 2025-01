El contundente comunicado de Joel Ojeda tras su separación de Catalina Gorostidi

Ante la situación, este domingo el ex hermanito también decidió enfrentar lo sucedido y compartió un comunicado en sus redes sociales contando su versión.

"Con muchísimo dolor, tristeza e impotencia, lo único que voy a decir es que probablemente tome una de las mejores decisiones de mi vida", comenzó escribiendo en su cuenta de X.

Acto seguido, aclaró: "A la gente de Lam quiero que sepan que el que la cuido con la separación y sus razones fui yo, no ella . Jamás hubiera salido en su programa de 2 puntos de rating a contar nada en pleno duelo de una separación".

"Y a vos Cata, de todo corazón te deseo todo lo mejor que esta vida te pueda dar. GRACIAS por todas las cosas hermosas que vivimos juntos. Siempre vas a tener un lugarcito en mi corazón. Gracias a todos por sus hermosos mensajes de apoyo", concluyó.

Joel Ojeda comunicado sobre su separación

Catalina Gorostidi confirmó su separación de Joel Ojeda y dio fuertes detalles

Luego de fuertes sobre una crisis entre los ex participantes de Gran Hermano, Catalina Gorostidi y Joel Ojeada, finalmente en LAM (América) confirmaron su separación y hablaron en un móvil con la médica.

“La verdad que estoy triste, pero bueno, creo que las cosas pasan por algo. Muy triste”, comenzó diciendo Cata.

Acto seguido, se explayó: “Hasta ayer habíamos hablado de tomar una distancia de una, dos semanas para ver qué nos pasaba. Yo creo que los seguimos muy enamorados, pero veníamos con muchas peleas, celos, que te lleva a tratarte mal y no bancarte cosas”.

“El 30 discutimos y el 31 yo lo terminé pasando sola porque más allá de que mi familia está en Santa Fe, me sentía tan mal que no tenía ganas de festejar nada. Brindé sola con mis perros”, detalló.

Por otro lado, aseguró que finalmente la decisión fue definitiva y que ella no tenía intenciones de volver luego de las actitudes que tuvo Joel en las últimas horas.

“Ayer había venido a llevarse sus cosas de la casa, estuvimos cinco horas hablando, a la noche me fui a Bella Vista y me chicaneó porque se quedó a dormir a la casa de mejor amiga. Me pareció un golpe muy bajo”, contó.