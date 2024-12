Joel Ojeda de Gran Hermano fue acusado de maltrato animal por un polémico video

En el video se ve como la mascota intenta arrimarse al borde de la pileta ante la atenta mirada de Joel que seguía de cerca el nado de su perrito.

Embed

"Ay pobrecito...", se escucha una voz en la grabación al ver esa secuencia. Lo cierto es que en la red social X muchos cuestionaron esta acción del ex GH.

“La pelotuda y el pelotudo de Joel metieron al perrito abajo del agua. Ser así de irresponsable con las mascotas, como si fuesen un juguete, también es maltrato animal”, escribió una usuaria en la red social X y otros comentarios siguieron la misma línea.

En tanto, Catalina Gorostidi, al enterarse de los cuestionamientos que despertó el video, contestó con una imagen de Joel con su perrito en brazos y mirándolo con mucho amor: "Gente pelotuda, dos besitos", lanzó furiosa.

Mientras que Joel expresó junto a varios emojis de risa sobre la polémica que se generó: "Ita después de todo ese maltrato que dicen por ahí".

joel ojeda perro respuesta maltrato animal.jpg

joel ojeda respuesta video maltrato animal perro.jpg

Joel Ojeda mandó al frente a Catalina Gorostidi y le hizo un tremendo pase de factura

Joel Ojeda y Catalina Gorostidi se pusieron de novios luego de su paso por el reality de Gran Hermano, Telefe, y apostaron todo por la relación cuando dieron el paso de irse a vivir juntos en agosto de este año.

Si bien ambos se muestran muy felices con la decisión de convivir, no todo es color de rosa. Las intimidades quedaron expuestas, y el ex hermanito compartió en sus redes un comportamiento de Cata que no sería de su agrado.

“Problemas de convivencia ¿Qué pasó? Contame”, le pregunta la pediatra a su novio. Fue ahí donde Joel encontró el pie perfecto para descargarse y expresó: “Ustedes no saben la cantidad de mostaza que Catalina le pone a una patita. Ahí hay más mostaza que patita”.

Fiel a su carácter, Catalina decidió no quedarse callada y redobló la apuesta con un reclamo para él acerca del uso de las servilletas.

“¿Vos cuántas usás para limpiar algo? Yo agarro una y limpio si algo se cae. Vos tirás, agarrás varias, hacés un bollo y limpiás", le reprochó completamente indignada.