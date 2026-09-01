Maru Botana contó algo que no debía en el programa de Mario Pergolini y se armó una fuerte interna

"En el Canal 13 cayó como el ort..., porque, ¿sabés qué pasa? Usa el programa de Mario, que compite, y el programa de Mario se graba. Podrían haber tenido la delicadeza de cortar esa parte. Ella lo tendría que entender", sostuvo Lussich al analizar la situación.

El conductor remarcó que no se trataba simplemente de una entrevista, sino de utilizar un espacio de El Trece, y particularmente un programa del prime time, para promocionar una propuesta de la señal rival.

En ese contexto, Marcela Tauro deslizó una posibilidad: "¿No habrá dicho voy por esto?". De esta manera, dejó abierta la hipótesis de que Maru Botana hubiera aceptado la invitación al programa de Pergolini con la intención de aprovechar la exposición para anunciar su desembarco en MasterChef.

La situación también llevó a los integrantes de Intrusos a preguntarse si la reacción de sorpresa de Mario Pergolini había sido genuina o si, en realidad, el conductor ya estaba al tanto de lo que iba a suceder.

Por eso, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares repasaron el fragmento y pusieron especial atención en el intercambio entre Maru Botana y Mario Pergolini. Allí quedó expuesto que la cocinera había recibido autorización de Federico Levrino para asistir al programa y anunciar su llegada al reality en reemplazo de Donato de Santis.

A partir de ese detalle, Lussich fue más allá y planteó su propia teoría sobre lo ocurrido, vinculando la situación con los lazos que existen entre distintas figuras y productoras de la televisión argentina. "Acá hay algo más profundo. El hecho de que... ¿Por qué no lo cortan? Más allá de que le joda a las autoridades del Trece y a los gerentes", expresó.

Luego recordó el vínculo entre Diego Guebel, productor de MasterChef, y Mario Pergolini, quienes fueron socios en la productora Cuatro Cabezas. "Entonces, de alguna manera están emparentados", señaló Lussich, antes de desarrollar su conclusión sobre la reacción de Pergolini.

"Capaz Mario se hizo el sorprendido, pero ¿sabía? Para mí sí. Porque si no, capaz que lo mandaba a cortar, pero no le iba a hacer eso a su amigo. No a Diego Guebel, que es el que está atrás del proyecto de Masterchef", sentenció el conductor de Intrusos.

En qué oportunidades Maru Botana ya había participado del jurado de MasterChef

Maru Botana sorprendió al convertirse en jurado de MasterChef Celebrity durante la temporada 2025-2026. La cocinera ocupó de manera temporal el lugar de Damián Betular y protagonizó dos momentos particulares, especialmente por su reencuentro con Yanina Latorre.

En diciembre de 2025, Maru debutó como jurado suplente de Betular. En aquella emisión coincidió con Yanina Latorre, quien se encontraba participando del reality como reemplazo de Maxi López. El momento tuvo especial repercusión porque significó el primer reencuentro televisivo entre ambas después de su histórica pelea. Al asumir su nuevo rol, Botana aseguró que le encantaba cubrir a Betular y que era “un honor”.

El 8 de enero de 2026, Maru volvió a ocupar el lugar de Betular en el estrado y nuevamente tuvo a Yanina frente a ella, esta vez para evaluar uno de sus platos. Antes de recibir la devolución, Latorre le pidió que fuera objetiva y Botana realizó la evaluación correspondiente como jurado.

Además, Maru fue invitada al programa para plantear desafíos a los participantes, aunque esas intervenciones no significaron que integrara formalmente el jurado estable.