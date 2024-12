El detalle que horrorizó a Susana Giménez de Gran Hermano 2024: "Terrible"

"Un inodoro para los 24", le comentó Del Moro. "No, no. Mirá, Turovelzky (CEO de Telefe) está acá. Le pido", le dijo Susana a Santiago. "Pero ese es el juego", le respondió Santiago.

"Ah, ¿ese es el juego?", le preguntó Giménez. "No, hay un solo baño", le contestó Santiago. "Pero, ¿por qué?", expresó horrorizada. "Bueno, es un formato internacional, Susana", siguió Del Moro.

"Pero si te hacés pis, tenés que hacer cola", dedujo Susana. "Sí, esperás", le respondió Santiago tranquilo. "Ah, no, me parece terrible. Comprales otro, Darío (Turovelzky). No, no, no. Yo me voy de esa casa. Cómo van a tener uno solo", agregó indignada.

Chris Martin sorprendió a Tini Stoessel con un saludo muy especial en el programa de Susana Giménez

En el último programa de Susana Giménez, Tini Stoessel visitó a la diva de los teléfonos y recibió un especial saludo de Chris Martin, el cantante de Coldplay.

Durante la entrevista, la estrella pop recordó cómo la descubrió el artista inglés. “Yo estaba en casa, ellos estaban de gira y mi papá me dice que Coldplay me quería invitar a cantar a su show", comenzó diciendo. "'Él te quiere llamar porque te quiere conocer', me dijo mi papá", siguió. "Yo estaba con mi familia, atiendo y me dijo ‘hola, Martina, ¿cómo estás? A mí me gusta hablar en español’ Yo no podía entender la situación”, detalló Tini.

Luego, la producción sorprendió a la joven y mostró un video con el saludo de Martin. “Yo tuve un sueño. Oí una canción, afuera de un edificio en un concierto y esta canción es ‘We pray’”, expresó el músico en español.

“En el sueño estaba Tini cantando. Tini es una artista maravillosa, alucinante, muy gentil, amable y super cool. Es un talento que no puedo creer, con una voz que es un regalo de Dios. Es una humana perfecta”, cerró Chris Martin.

Ni bien terminó el video, Tini se emocionó y Susana manifestó asombrada: "¡Mi amor! Es emocionante. ¡Además, qué bien que habla español!".