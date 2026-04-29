Se conoció la dura enfermedad de un ex de Casi Ángeles: “Puede derivar en un trasplante”

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Con total honestidad, Gastón describió el escenario al que se enfrentó durante años: “Es una enfermedad que puede derivar en un trasplante, en diálisis todo el tiempo, en no contarla o, sino, en la adolescencia, por temas hormonales, se acomoda”. Un panorama incierto que lo acompañó durante más de una década.

Con el correr del tiempo, su situación logró estabilizarse. La llegada de la adolescencia representó un punto de inflexión que le permitió dejar atrás los momentos más críticos del tratamiento. “Y hasta el día de hoy estoy muy bien”, aseguró quien también se consagró campeón de MasterChef Celebrity.

Sin embargo, las huellas de aquella etapa siguen presentes. Dalmau recordó que los efectos de los corticoides modificaban su apariencia física y que debía afrontar fuertes restricciones en su vida social, algo especialmente difícil siendo tan chico. “La cara se me ponía así de hinchada. No podía juntarme con muchos amigos por el tema de las bajas defensas. No podía comer con sal, iba a los cumpleaños con mis galletitas sin sal”, contó.

Finalmente, el actor destacó qué fue lo que lo ayudó a salir adelante en medio de ese contexto tan adverso: el acompañamiento emocional. “Terapia. Mucha contención de mi familia, tengo dos hermanos mayores”, concluyó.

Gastón Dalmau

Cuál fue el motivo de la separación de Gastón Dalmau tras 1o años en pareja

A principios de este 2026, Gastón Dalmau volvió a quedar bajo los reflectores por un tema estrictamente personal: el final de su relación con José Navarro, con quien compartió casi una década. Fiel a su estilo reservado —incluso después de haber ganado MasterChef Celebrity (Telefe) en 2021— el actor transitó la separación sin escándalos ni exposición, aunque en las últimas horas salieron a la luz algunos detalles que explican qué pasó puertas adentro.

La noticia tomó fuerza en LAM (América TV), donde el panel sorprendió al revelar la ruptura con la pareja española. Fue Pilar Smith quien brindó precisiones sobre el quiebre, que en su momento había sido blanqueado tras el triunfo del actor en el reality culinario. Hasta entonces, ambos habían optado por mantener su historia lejos de las cámaras, apostando al bajo perfil y evitando mostrarse públicamente.

En ese contexto, Ángel de Brito introdujo el tema con una frase que marcó el tono del momento: “Ola de separaciones”, antes de darle lugar a su compañera. Fue entonces cuando Smith aportó información concreta sobre el presente del vínculo y aclaró que no se trata de una ruptura reciente: “Él es famoso, rubro actor. Se separaron Gastón Dalmau y José Navarro, esto es de hace unos meses”. Así, dejó en claro que la distancia entre ambos se viene dando desde hace tiempo.

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Según detalló la periodista, el desgaste no fue repentino sino progresivo. Incluso, señaló un momento clave que habría encendido las primeras señales de crisis: “Cuando él estuvo en MasterChef empezó la crisis”. Esa etapa, marcada por la exposición y los cambios en la rutina de Dalmau, habría impactado directamente en la dinámica de la pareja.

La historia entre ellos había comenzado en Estados Unidos, donde se conocieron a través de amigos y compañeros en común. Durante años compartieron su vida allí junto a sus mascotas, entre ellas Roger, uno de sus perros, que supo ganarse un lugar propio en redes sociales con miles de seguidores.

En las últimas horas, el actor dejó ver que ese lazo emocional sigue intacto. Desde sus redes, publicó una imagen de su mascota a la distancia y escribió: “Disfrutando de la nieve de NYC”, reflejando su conexión con esa etapa de su vida en Nueva York.

Desde el inicio, Dalmau y Navarro eligieron llevar su relación con extrema discreción, sin exposiciones públicas ni apariciones conjuntas. Hoy, sus caminos están separados: mientras José Navarro continúa radicado en Nueva York, Gastón Dalmau permanece en Argentina, enfocado en sus proyectos laborales. Durante el verano, el actor lidera el ciclo de streaming Había que decirlo desde Pinamar y ya se prepara para nuevos desafíos en lo que resta del año.