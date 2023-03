El divertido encuentro entre Yanina Latorre y Daniel Fava en el último pase de LAM e Invasores de la TV

"¿Nos podemos llevar bien a partir de hoy?" le pidió el Fava a la angelita ni bien pisó el set de LAM, quien le respondió "Ay sí, me tocaste el corazón" si bien disparó fiel a su estilo: "Sos vos el que colgás de mí". "¿Para qué te querés llevar bien a partir de hoy si no la vas a ver más?" intervino entonces Marcela Feudale ante el asentimiento del resto de los integrantes del programa de Ángel de Brito.

Yanina Latorre Daniel Fava captura 3.jpg

"Yo la veo todos los días a ella, porque la radio está acá al lado, y en el fondo yo creo que a través de Diego Fernando (Latorre), un poco nos queremos por el fútbol" se justificó Fava, mientras que la histórica angelita deslizó: "Estás medio caliente conmigo vos...", desatando las risas de ambos estudios y todos sus integrantes mientras se fundieron en un cálido abrazo.

Fue allí cuando el periodista deportivo sacó un chocolate de una bolsita y se lo obsequió a Yanina. "Capaz que está medio derretido... no lo abras ahora" comentó y, a pesar de haber suficientes golosinas para todas las angelitas, preguntó "¿Quedo mal si se los doy todos a ella?". Y tras una breve y divertida discusión, fue Nazarena Vélez quien le aconsejó "Hacele caso a tu corazón Fava", mientras el Invasor reconoció ser #TeamYanina.

Embed

Fer Dente debuta como conductor en la pantalla de América TV: "No le tengo miedo a la crítica"

Este lunes, a las 22, debuta en la pantalla de América TV "Noche al Dente", la nueva propuesta del canal con la conducción de Fer Dente, y este viernes, en LAM, el flamante conductor dio detalles de cómo será el ciclo que promete divertir a toda la familia.

El programa "tiene todos los condimentos de un late night y lo estamos armando desde diciembre", aseguró y sobre su incursión en la conducción en este ciclo que irá en vivo, confesó que "Me parece divertido el no ser un personaje, tener una impronta propia, siempre me gustó".

Fernando Dente

Dente confesó no estar pendiente de las críticas, luego de que Ángel de Brito le pregunte por las posibles comparaciones con Jey Mammon y su clásico Los mammones.

"Si cada uno cada vez que está por embarcarse en algo piensa en lo malo o pone el foco en eso, habría hecho la mitad de las cosas en mi vida, debo reconocer que me no importa la crítica de quien no conozco pero si de quienes respeto", reflexionó.

"Va a haber una banda en vivo, mucho humor, música y grandes invitados", reveló Fer y confesó que no se siente cómodo con el conflicto, por eso su paso por el Bailando no fue del todo cómodo, y reconoció las previas no eran lo suyo.