Estefi Berardi cruzó con todo a Yanina Latorre: "A vos también te podría denunciar"

En ese instante, Yanina cuestionó a su compañera. "Es una chica que es una víctima. ¿No te da tristeza?", le preguntó. "Yo también fui víctima", remarcó Estefi.

"¿De qué? De lo que hiciste", fue la respuesta de Yanina. "Yo no hice nada. Eso es lo que vos decís. Es tu palabra y vos también podés ser demandada por afirmar algo que yo estoy diciendo que no es así, por amenazar diciendo: 'voy a mostrar algo...'", retrucó la joven.

Yo no te amenacé nunca", le aclaró la rubia. "Sí, todo el tiempo, y a vos también te podría denunciar", reiteró Estefi. "Yo soy buena gente. No está bueno que estés con tipos que están en pareja y mentir", enfatizó Yanina. "Vos no sos buena gente", remató la ex figura de Combate.

La demanda de Estefi Berardi contra Sofía Aldrey por los chats con Fede Bal

Hace unos días, Estefi Berardi estuvo en boca de todos después de conocerse que habría sido la tercera en discordia entre Fede Bal y Sofía Aldrey.

La ex del actor encontró chats comprometedores con varias figuras de medio, entre ellas la panelista de LAM (América Tv). Esos mensajes no tardaron en salir a la luz.

El viernes pasado, Berardi reveló que decidió iniciar una demanda penal contra Sofía Aldrey por la filtración de esos chats.

"Vengo a formular denuncia penal por el delito de injurias, que ocasionó la publicación de chats de contenido sexual, que desconozco y le imputan a mi persona", dice el escrito que Fernando Burlando, el abogado de la panelista, presentó en tribunales.

Finalmente, en dicho documento, Berardi apunta contra la ex de Fede Bal: "Hago saber que desconozco la forma por la cual han sido obtenidos por la señorita Sofía Aldrey para su posterior difusión pública".